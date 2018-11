Austrias nächste Ohnmacht

Wien. Als Austrianer hat man es nie leicht. Als Violetter muss Versprechungen sonder Zahl hören, und noch mehr Beteuerungen, dass das Spiel irgendwann besser wird. Dachte man, dass vergangene Saison mit dem enttäuschenden siebenten Tabellenplatz der Tiefpunkt erreicht war, so wird man in Favoriten nun wieder eines Besseren belehrt. Es geht noch schlechter, patscherter, unkontrollierter, unorthodoxer. Das dokumentierte das ernüchternde 2:3 gegen WAC.

1:0 führte die Mannschaft von Thomas Letsch nach einer Minute. Nach dem Ausgleich (Abseits) gelang Monschein sogar noch das 2:1. Austria hatte die Chance auf den Heimsieg, doch die Führung lähmte das Spiel. WAC gewann an Raum, Ideen und Übermacht – und zwei weitere Tore gelangen. Passend zum erneuten violetten Untergang: das 2:2 fiel in der 84., das 2:3 der zweiten Minute der Nachspielzeit. Der Abwehr stellt es ein verheerendes Zeugnis aus: alle Gegentreffer fielen aus Standardsituationen.

Die Wiener blieben zum dritten Mal in Serie zu Hause sieglos – und wurden mit Pfiffen verabschiedet. Letsch' Bilanz ist nach 25 Spielen als Austria-Trainer negativ: Zehn Siegen stehen vier Unentschieden – und elf Niederlagen gegenüber. Aus den vergangenen vier Ligaspielen hat Austria nur zwei Punkte geholt. Wie man am Verteilerkreis nun darauf reagieren wird? Wenn dieses Spiel für AG-Vorstand Markus Kraetschmer „eine Weichenstellung in Hinblick auf die Meistergruppe“ gewesen sein soll, könnte er durchaus in heillose Panik verfallen. Austrias Auftritte, Ergebnisse und Leistungen bleiben ein Rätsel.

Leitgebs „Hölle auf Erden“

Dass mit Mario Leitgeb just ein Ex-Austrianer alle drei WAC-Treffer erzielte, rundet das triste Bild in Favoriten so richtig ab. Für Leitgeb ging aber ein Traum in Erfüllung, denn der 29-Jährige hat die „Hölle auf Erden“ durchlebt. Akanthamöben hatten sich in seinem linken Auge eingenistet. Es ist eine seltene, tückische Krankheit. Es erwischt Kontaktlinsen-Träger, und kann sogar zur Erblindung führen. Fast ein halbes Jahr war der Mittelfeldspieler ausgefallen, mehre Monate sogar ans Bett gefesselt.

Leitgeb musste sein Auge alle 30 Minuten neu eintropfen, hatte Schmerzen, die Lichtempfindlichkeit machte Ausflüge außer Haus unmöglich. In dieser Zeit verlor er acht Kilogramm. Doch die Behandlung schlug an, die Medikamente halfen – seine Sehkraft kehrte zurück und ihm gelang die Rückkehr in den Profisport. Gegen St. Pölten (1:0) durfte er für eine Minute auf das Feld, gegen Austria stand er bereits in der Startformation – und schoss alle drei Treffer.

Dieser Triplepack wird seine Karriere begleiten, womöglich seinen Vertrag beim WAC verlängern, der mit Saisonende ausläuft. Von den Monatslinsen hingegen hat er sich verabschiedet. Er sagt: „WAC hat lange nichts von mir gehabt - ich will etwas zurückgeben!“

Salzburg baute indes die Tabellenführung weiter aus. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag zu Hause gegen SV Mattersburg mit 2:1 (0:0) durch. Für den elften Sieg im 13. Saisonspiel sorgte Hannes Wolf auch erst in der Nachspielzeit, in der 92. Minute. Die Salzburger liegen nun mit 35 Punkten bereits zwölf Zähler vor Verfolger Lask.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 5.11.2018)