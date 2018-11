Sturm Graz trennt sich von Trainer Heiko Vogel

Sturm Graz hat sich am Montag von Trainer Heiko Vogel getrennt. Der 42-jährige Deutsche wurde nach „eingehenden beratenden Gesprächen (...) mit sofortiger Wirkung dienstfrei“ gestellt, teilte der Tabellenachte Montagmittag in einer Aussendung mit. Der bereits entthronte Cupsieger Sturm hat nur eines der vergangenen 14 Pflichtspiele gewonnen.

Vogels Freistellung bedeutete den bereits fünften Trainerwechsel in dieser Bundesliga-Saison. Mattersburgs Gerald Baumgartner musste im August gehen und wurde durch Klaus Schmidt ersetzt. Danach folgte Anfang Oktober Dietmar Kühbauer bei Rapid Goran Djuricin nach. Aufgrund Kühbauers Amtsantritt in Hütteldorf wurde Ranko Popovic als neuer SKN-Betreuer engagiert. Und zuletzt ersetzte die Admira vor einer Woche Ernst Baumeister durch den Deutschen Reiner Geyer.

Am Montagnachmittag (14.30 Uhr im Medienraum des Trainingszentrum Messendorf) nimmt die Sturm-Führung im Zuge einer Pressekonferenz zur Trainerentscheidung Stellung.

Geschäftsführer Sport Günter Kreissl erklärt: "Da die zuletzt großteils guten Leistungen nicht im Einklang mit den erreichten Resultaten stehen, befanden wir uns nach dem Innsbruck-Spiel vor einer außerordentlich schwierigen Entscheidung. Final haben wir uns aus mehreren Gründen dazu entschlossen eine Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen. Das neue Ligaformat, durch welches viel früher in der Saison Druck entsteht, war ebenso Teil der Analyse wie der Wunsch aus der Situation von ‚UItimatumspielen‘ herauszukommen. Am einfachsten darzulegen ist die Entscheidungsgrundlage aber damit, dass nur ein Sieg in einer Serie von 14 Bewerbsspielen wahrscheinlich für nahezu jeden Verein ein Problem darstellt und erst Recht für die Ansprüche des SK Sturm Graz. Im Namen des Vereins möchte ich mich aber ausdrücklich bei Heiko Vogel für seinen Einsatz und sein erfolgreiches Wirken für den SK Sturm bedanken!"

Er kam 2017 als Foda-Ersatz

Im Dezember 2017 wurde Vogel als Nachfolger des zum ÖFB-Team abgewanderten Franco Foda präsentiert. Nach Schwierigkeiten zum Auftakt fand Vogel rasch guten Draht zur Mannschaft und konnte herausragende Leistungen mit Sturm Graz erzielen. Unvergessen: Das Cup-Halbfinale gegen Rapid, die Meisterschaftsbegegnung gegen Rapid und das Cup-Finale in Klagenfurt, dass Sturm gewinnen konnte.

Mit Vogel wurde auch Spielanalytiker Patrick Dippel vom Dienst freigestellt.