Die Bayern suchen weiter ihre Selbstverständlichkeit

München. Bayern München kann doch noch ein Heimspiel gewinnen. Nach zuletzt vier sieglosen Auftritten in der Allianz-Arena waren Aufregung und Kritik immens, Trainer Niko Kovac angezählt – doch den Bayern gelang trotz einer Unzahl technischer Patzer in der Champions League den Befreiungsschlag. Gegen AEK Athen genügten ein solides Sicherheitsspiel – und ein Elfmeter nach einem „harmlosen“ Trikot-Zupfer an Lewandowski. Der Gefoulte verwandelte selbst zum 1:0 (31.) und traf zum 2:0 (61.) nach einem Corner.

Die Bayern strotzten zwar keineswegs vor Selbstvertrauen, in der Abwehr schienen einmal mehr Boateng und Hummels wankelmütig – Parallelen zu Partien des DFB-Teams sind erkennbar. Alaba, der Wiener spielte durch, lief auf der linken Seite viel, verteilte Bälle, spielte gute Pässe. Gegen AEK genügte es, ob es aber gegen Dortmund reichen wird im Schlager am Samstag? Weil Ajax bei Benfica (1:1) nicht gewann, bleibt der Aufstieg in Gruppe E offen.

City siegt, Real triumphiert - United jubelt im Finish

Leichter lachen kann Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola. Manchester City fegte mit 6:0 über Donzek hinweg, im Parallelspiel der Gruppe F trennten sich Lyon und Hoffenheim (Grillitsch bis 57.) mit 2:2.

Manchester United hatte in Turin lange nichts zu bestellen. Cristiano Ronaldo schoss das 1:0, die „Alte Dame“ jubelte. Die „Red Devils“ glichen aber zum 1:1 (Mata, 86.) aus – und siegten mit 2:1, weil Juve auch noch ein kurioses Eigentor (90.) fabrizierte.

Real Madrid schoss sich in Pilsen eindrucksvoll aus dem Tief. Benzema (2), Casemiro, Bale und Kroos trafen beim 5:0-Sieg. (fin)



Gruppe E: Bayern – AEK 2:0, Benfica – Ajax 1:1.



Gruppe F: Manchester City – Donezk 6:0, Lyon – Hoffenheim 2:2.



Gruppe G: ZSKA – Roma 1:2, Pilsen – Real Madrid 0:5.



Gruppe H: Valencia – Bern 3:1, Juventus – ManU 1:2.