Nations League: Deutschland muss in Liga B absteigen

Ausgerechnet die Niederlande schossen Erzrivalen Deutschland am Freitag in die Zweitklassigkeit der Nations-League. Oranje, betreut vom ehemaligen Barcelona-Verteidiger Ronald Koeman, feierte einen 2:0-Sieg in Amsterdam, besiegte Weltmeister Frankreich (ohne Pogba, Umtiti, Hernandez, Tolisso) dank der Tore von Wijnaldum (45.) und Depay (95., Elfmeter)

Damit ist das am Montag als Endspiel gedachte Duell Deutschlands mit Oranje nur noch ein simples Testspiel, in dem aber die Niederlande noch den Gruppensieg schaffen könnten. Für die Mannschaft von Joachim Löw, den Weltmeister von 2014, ist das nach dem frühen WM-Aus in Russland der nächste Rückschlag.

Allerdings, es hat einen Nebeneffekt: in der nächsten Nations League könnte Deutschland gegen Österreich spielen.