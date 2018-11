Bayern München patzt auch gegen Düsseldorf

Bayern München findet weiter nicht in die Erfolgsspur. Die Mannschaft von Niko Kovač ging gegen Düsseldorf durch Süle in Führung (17.) und Müller stocherte wenig später den Ball zum 2:0 über die Linie (20.). Doch dem Rekordmeister fehlt die Souveränität alter Tage, Lukebakio bestrafte die nachfolgende bayerische Nachlässigkeit mit dem Anschlusstreffer (44.). Erneut Müller stellte auf 3:1 (58.), auf der Gegenseite trat danach Lukebakio zur großen Show an: Der 20-Jährige aus dem Kongo entwischte gleich zweimal der Bayern-Abwehr und bescherte dem Aufsteiger mit zwei Toren (77., 93.) noch ein Remis.

Tabellenführer Dortmund tat sich in Mainz lang schwer, ehe Alcácer nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:0 traf (66.). Quaison glich wenig später aus (70.), doch Piszczek besiegelte die drei Punkte für den BVB (76.). ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro erzielte für Hertha ein schönes Volley-Tor (88.) gegen Augsburg und rettete ein 3:3-Remis. Leverkusen hatte schon am Freitag einen wichtigen 2:0-Sieg gegen Stuttgart eingefahren. Matchwinner war Kevin Volland mit einem Doppelpack (76., 83.). Von den sechs Ligaspielen davor hatte Bayer nur eines gewonnen, Trainer Heiko Herrlich war bereits angezählt.

Ergebnisse: Bayern (Alaba) – Düsseldorf (Stöger) 3:3, Hertha (Lazaro/Tor) – Hoffenheim 3:3, Augsburg (Hinteregger, Gregoritsch bis 82., Danso/Bank) – Frankfurt 1:3, Mainz (Onisiwo ab 72.) – Dortmund 1:2, Wolfsburg – Leipzig (Ilsanker, Laimer bis 80.) 1:0, Leverkusen (Baumgartlinger, Dragovic/Bank) – Stuttgart 2:0.

(red)