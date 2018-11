Austria gewinnt bei Admira, Salzburg ist Winterkönig

Nach fünf sieglosen Spielen jubelte die Austria gegen die Admira wieder über einen vollen Erfolg. Kevin Friesenbichler brachte die Veilchen in der Südstadt in Führung (20.), Soiri sorgte für den Ausgleich (55.). Ausgerechnet Sax fixierte gegen seinen Ex-Klub den violetten Sieg (64.).

Salzburg rannte in Hartberg eine Halbzeit lang vergeblich an, dann eröffnete Samssekou mit seinem ersten Bundesliga-Tor den Trefferreigen (49.). Wolf (63.), Schlager (88.) und Junuzovic (92.) stellten den 4:0-Endstand her. Der Titelverteidiger ist damit vor der Winterpause nicht mehr einzuholen und bereits fix für das Meister-Play-off-qualifiziert. "Ich bin glücklich und zufrieden, mit so einem Ergebnis aus Hartberg heimzufahren. Es ist vieles aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben uns ein gutes Gefühl für die nächsten Spiele geholt", analysierte Marco Rose und lobte den Gegner. "Ich erkenne bei Hartberg klare Ideen mit einem mutigen Fußball. Wenn sie es schaffen, die Leistungen zu bestätigen, dann haben sie gute Chancen auf die Top sechs."

Der WAC verspielte gegen Mattersburg eine 2:0-Führung durch Leitgeb (45.) und Rnic (51.), Salomon (66.) und Gruber (85.) retteten den Burgenländern noch einen Punkt.

(red)