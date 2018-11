48.000 Euro Strafe für das Fahren ohne Führerschein

Barcelona-Star Gerard Pique ist wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein mit einer Geldstrafe von 48.000 Euro belegt worden. Der 31-Jährige akzeptierte die Sanktion bei einer Anhörung am Montag in Barcelona. Der Abwehrspieler war am 31. August in der katalanischen Hauptstadt in eine Routinekontrolle der Polizei geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass sein Führerschein nicht mehr gültig war.

In Spanien besitzen Autofahrer ein Führerscheinkonto mit Punkten, die bei Verkehrsdelikten abgezogen werden. Sind alle Punkte verbraucht, wie es bei Pique der Fall war, erlischt die Fahrerlaubnis für sechs Monate. Wer sie erneuern will, muss in einem Kurs seine Kenntnisse der Verkehrsregeln auffrischen. Der Ex-Nationalspieler hatte dies versäumt.

Geld spielt keine Rolle

Barcelona zahlt laut einer Studie derzeit die höchsten Durchschnittsgehälter der Sportwelt. Wie der britische Datenanbieter Sporting Intelligence am Montag berichtete, erhält jeder A-Kaderspieler von Spaniens Fußball-Meister im Schnitt ein Jahresgehalt von 11,8 Millionen Euro. Hinter Barcelona belegt Real Madrid mit durchschnittlichen Gehaltsausgaben in Höhe von 9,14 Mio. Euro Platz zwei.

Die Steigerung bei Barcelona ist vor allem durch die Vertragsverlängerungen bedingt, wobei jene mit Lionel Messi durchaus ins Gewicht fällt. Sein Brutto-Gehalt soll laut Medienberichten nicht weniger als 50 Mio. Euro betragen.

Hinter den beiden spanischen Fußball-Großvereinen rangieren die beiden NBA-Clubs Oklahoma City Thunder (8,87) und Golden State Warriors (8,84). Die Top 30 setzen sich fast ausschließlich aus Fußball- und NBA-Teams zusammen. Angeführt wurden von Sporting Intelligence auch die Durchschnittsgehälter in 68 Fußball-Ligen weltweit.

In der österreichischen Bundesliga verdient ein Profi demnach 200,193 Euro im Jahr.