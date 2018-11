Diego Maradonas vielsagendes Interview über Mexikos Liga

Seit September trainiert Diego Maradona den mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa. Nun wurde er von zwei TV-Journalisten zu seiner Meinung über die mexikanische Liga gefragt. Seine "Antwort" erheitert seither das Internet:

Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever. pic.twitter.com/jIJuF2Ppyv