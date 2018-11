Champions League: Bayern-Aufstieg lässt Kovač durchatmen

Die Nerven bei Bayern München liegen seit dem 3:3 gegen Düsseldorf am Wochenende blank. Gegen Benfica Lissabon interessierte die Frage nach dem Aufstieg nur noch am Rande, längst war die Partie zum „Endspiel“ für Trainer Niko Kovač stilisiert worden. „Zurückstecken und Aufgeben gibt es für mich nicht“, betonte der 47-Jährige.

Trotz der aktuellen Misere entkam Klubpräsident Uli Hoeneß vor dem Anpfiff sogar ein Lachen auf der Ehrentribüne – auf der Paul Breitner nicht mehr erwünscht ist. Der Ex-Profi hat kürzlich den Rundumschlag der Klubführung im Oktober scharf kritisiert, die Verbannung nahm er gelassen: „Den ein oder anderen möchte ich im Moment sowieso nicht sehen.“

Die restlichen Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena erlebten eine frühe Führung. Arjen Robben, der erstmals nach vierwöchiger Verletzungspause wieder in der Startelf stand, meldete sich in der für ihn typischen Art zurück: Der Niederländer zog von der rechten Seite nach innen, an gleich fünf Gegenspielern vorbei und schlenzte den Ball mit seinem starken Linken ins lange Eck (13.). Benfica war offensiv harmlos und die Abwehr schier lernresistent gegen Robbens Paradezug. Der 34-Jährige wiederholte einfach den Lauf die Strafraumgrenze entlang und stellte auf 2:0 (30.). Nach einem Eckball durfte Robert Lewandowski über sein 50. CL-Tor jubeln, der Pole setzte sich im Kopfballduell durch (37.).

39 Sekunden nach Wiederanpfiff ging ein Schock durch München, als der eingewechselte Gedson auf 1:3 verkürzte (46.). Doch Lewandowski machte mit seinem zweiten Kopfballtor alle portugiesischen Hoffnungen zunichte (51.) und Franck Ribéry, der zweite der zuletzt gescholtenen Altstars, besorgte nach Alaba-Assist den 5:1-Endstand (76.).

Bayern spielt am 12. Dezember gegen Ajax (2:0 in Athen) um den Gruppensieg. Ob Kovač dann noch im Amt sein wird, ist trotz des Erfolgs fraglich. Sollte er vor dem 3. Dezember entlassen werden, droht ein unrühmlicher Eintrag in die Annalen: als Bayern-Trainer mit der kürzesten Amtszeit seit dem Bundesliga-Aufstieg.

Hoffenheim verpasst Aufstieg

Juventus fixierte durch ein 1:0 vor eigenem Publikum gegen Valencia den Aufstieg. Das Goldtor erzielte Mario Mandzukic in der 59. Minute nach optimaler Vorarbeit von Cristiano Ronaldo. Im Parallelspiel gewann Manchester United im Old Trafford durch ein Tor von Marouane Fellaini in der 91. Minute gegen die Young Boys Bern 1:0 und ist dadurch ebenfalls für das Achtelfinale qualifiziert.

Stadtrivale Manchester City hat seinen Platz unter den letzten 16 genauso fix, dazu reichte der Mannschaft von Josep Guardiola in Gruppe F ein glückliches 2:2 in Lyon. Dabei präsentierte sich der englische Meister um einiges schwächer als in den vergangenen Wochen und hatte Glück, nicht schon zur Pause deutlich zurückzuliegen.

Die erstmalige Führung gelang den Franzosen schließlich in der 55. Minute durch einen Schlenzer von Maxwel Cornet, erst danach wachten die Gäste auf und kamen durch einen Kopfball von Aymerick Laporte (62.) zum Ausgleich. Dem 2:1 für die Hausherren durch Cornet (81.) folgte zwei Minuten später das 2:2, für das Sergio Aguero per Kopf verantwortlich zeichnete. Die acht Pflichtspiele davor hatten die "Citizens" allesamt gewonnen, ihre bisher einzige Saisonniederlage setzte es beim Heim-1:2 Mitte September gegen Lyon.

Die Franzosen sind noch nicht weiter, weil sich Schachtar bei Hoffenheim 3:2 durchsetzte. Die Tore erzielten Andrej Kramaric (17.) und Steven Zuber (40.) beziehungsweise Ismaili (14.) und Taison (15., 92.). Die Ukrainer würden nun mit einem Heimsieg über Lyon in zwei Wochen ins Achtelfinale einziehen. Bei Hoffenheim gab Florian Grillitsch nach überstandener Zehenverletzung ab der 84. Minute sein Comeback. Sein Landsmann Stefan Posch saß auf der Bank.

Ergebnisse:

Gruppe E: Bayern (Alaba) – Benfica Lissabon 5:1, AEK Athen – Ajax Amsterdam (Wöber) 0:2.

Gruppe F: Hoffenheim (Grillitsch ab 84., Posch/Bank) – Schachtar Donezk 2:3, Lyon – Manchester City 2:2.

Gruppe G: ZSKA Moskau – Viktoria Pilsen 1:2, AS Roma – Real Madrid 0:2.

Gruppe H: Manchester United – YB Bern (Schick/Bank) 1:0, Juventus Turin – Valencia 1:0.

(swi/APA)