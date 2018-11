Champions League: Tuchel besiegt seinen Angstgegner

Paris. Es gibt Angstgegner in jeder Sportart. Typen oder Klubs, gegen die man sich schwer tut oder partout nicht gewinnen kann. Im Fall von Thomas Tuchel, 45, ist das sein Landsmann Jürgen Klopp, 51.

Von den vergangenen dreizehn Duellen der beiden ehemaligen Mainz- und Dortmund-Coaches gewann Tuchel eines, das war 2010. Unvergessen bleibt dabei das irre 3:4 des BVB in Liverpool in der Europa League im April 2016. Dass Klopp nun erneut sein Gegner war in einem Spiel, das Paris nicht verlieren durfte, verlieh dem Champions-League-Hit im Parc des Princes besondere Würze.

Nach dem 2:3 an der Anfield Road und zwei Remis gegen Napoli (3:1 gegen Belgrad) stand Paris unter Druck. Sogar das Aus drohte. Tuchel bot also auf, was PSG zu bieten hat: Buffon, Silva, Marquinhos, Neymar, Cavani, Mbappé. Angriffe rollten im Höchsttempo, Liverpool war irritiert und überfordert. Silva (7.) scheiterte, doch der zweite Schuss passte: Bernat (13.) traf zum 1:0.

Neymar erhöhte später auf 2:0 (36.), Liverpool war nirgends. Salah, Firmino, Mané, Millner waren abgemeldet. Doch die „Reds“ kamen glücklich ins Spiel zurück: Ex-Salzburger Mané, der jetzt 200.000 Pfund pro Woche verdient, wurde von Di Maria im Strafraum gefoult. Millner verwandelte zum 1:2 (45.).

Dass Klopp und Tuchel ähnliche Spielweisen pflegen, hoch gegen den Ball pressen lassen, ist insofern bemerkenswert, weil sie sich doch neutralisieren müssten. Es war aber ein packendes Fußballspiel. Ein Abseitstor von Marquinhos (46.) rüttelte alle nach Wiederbeginn wach. Liverpool fand Räume auf der linken Seite (Mané) vor, nur fielen keine Tore mehr – und das konserviert die Spannung in Gruppe C.

Liverpool muss nun am finalen Spieltag gegen Neapel mit 2:0 (Hinspiel 0:1) gewinnen, um noch aufzusteigen. Falls nicht, bleibt dem Vorjahresfinalisten nach drei Auswärtsniederlagen nur der Abstieg in die Europa League. PSG ist auf Kurs, die Aufstiegschance ist in Belgrad real. Der Klub, in den Qatar Sports Investments bereits 1,15 Milliarden Euro gepumpt hat, soll die Königsklasse gewinnen. Tuchel kann das schaffen. Er hat seinen Angstgegner besiegt. (fin)

Champions League

Gruppe A: Atletico Madrid – Monaco 2:0, Dortmund – Club Brügge 0.0.

Gruppe B: PSV – Barcelona 1:2, Tottenham – Inter Mailand 1:0 (Hinspiel 1:2).

Gruppe C: Napoli – Roter Stern Belgrad 3:1, Paris Saint-Germain – Liverpool 2:1.

Gruppe D: Lok – Galatasaray 2:0, Porto – Schalke (Schöpf ab 62.) 3:1.



Im Achtelfinale: Real, Roma, Bayern, Ajax, Man- City, Juventus, Man-United, Barcelona, Atletico, Porto, Schalke, Dortmund, Tottenham.