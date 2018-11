Uefa-Wertung: Der nächste Champions-League-Fixplatz lockt

Wien. Österreich hat seriöse Chancen, auch die laufende Europacup-Saison auf dem elften Platz der Uefa-Fünfjahreswertung abzuschließen. Sie entscheidet darüber, ob es einen Fixplatz in der Champions League gibt und der Cupsieger direkt in der Europa League landet. Zwar fiel die Bundesliga – trotz der Siege von Salzburg und Rapid – hinter die Niederlande auf Rang zwölf zurück. Allzu weit entfernt sind die Oranjes aber nicht.

Die Niederländer zogen dank des Aufstiegs von Ajax ins CL-Achtelfinale vorbei, weil es dafür einen Bonuspunkt in der Länderwertung gibt. Der Rückstand der ÖFB-Vereine von 0,583 Zählern entspricht einem Sieg und einer Niederlage. Das ist sogar noch in der Gruppenphase aufholbar. Gegen Celtic oder Rangers, womöglich dann in der K.-o.-Runde. Von den Oranje-Klubs ist nur noch Ajax im Einsatz.

Messi, Neymar oder Ronaldo?

Sollte es am Saisonende wieder für Platz elf reichen, wäre Österreichs Meister der Spielzeit 2019/20 fix in der Gruppenphase der Königsklasse; sofern sich der 2020-Sieger über seine Meisterschaft für die Eliteliga qualifiziert. Außerdem hätte Österreichs Cupsieger 2020 den Startplatz in der Europa-League-Gruppenphase sicher. Zudem wäre der Vizemeister in der dritten Runde zur CL-Qualifikation gereiht, schlechtestenfalls also in der EL-Gruppenphase unterwegs.

Diese Szenarien gelten bereits im kommenden Sommer, weil Österreich die vergangene Spielzeit an elfter Stelle abgeschlossen hat. Es darf im Herbst 2019 also ernsthaft von Messi, Ronaldo oder Neymar geträumt werden.

(fin)