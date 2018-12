Weihnachtlicher Frieden bei Bayern München

München. Der erste Heimsieg nach drei Monaten hat bei Bayern München rechtzeitig vor der Weihnachtsfeier wieder Frieden einkehren lassen. Ein Doppelpack von Robert Lewandowski (9., 27.) und Franck Ribéry sorgten für einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Nürnberg. Der Rückstand auf Tabellenführer Dortmund beträgt zwar weiterhin neun Punkte, dennoch herrscht an der Säbener Straße wieder deutlich bessere Stimmung. „Insgesamt sieht's ganz gut aus“, meinte Thomas Müller, „wir hatten auch Spaß miteinander.“

Eine resolutere Teamansprache, der Rotationsstopp und die taktische Neuausrichtung mit einer Doppel-Sechs (Kimmich, Goretzka) und Müller als Zehner zentral davor haben dem deutschen Rekordmeister sichtlich gut getan. „Ich sehe, dass die Mannschaft immer mehr Strukturen hat, immer mehr Abläufe verinnerlicht“, sagte Trainer Niko Kovač, und auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic lobte: „Das sieht gut aus, ist erfolgreich, das unterstütze ich. Die Mannschaft hat sich gefunden.“ Neuzugänge im Winter seien dennoch nicht ausgeschlossen. „Wir sind an einigen Sachen dran und werden versuchen, etwas zu machen.“

Auch Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge schlug bei seiner Ansprache auf der Feier versöhnliche Töne an. „Wir haben jetzt noch zwei Wochen“, sagte der 63-Jährige. „Vier Spiele, idealerweise gewinnt ihr alle vier! Dann haben wir schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr – und dann schauen wir, was noch alles möglich ist.“ Nürnberg war freilich nur bedingt ein Maßstab für Bayern. Am Mittwoch wartet in der Champions League gegen Ajax Amsterdam das direkte Duell um den Gruppensieg. (red)

