Barisic steht bei Ljubljana vor dem Aus

Der ehemalige Rapid-Trainer Zoran Barisic steht slowenischen Medienberichten zufolge vor dem Aus als Coach von Olimpija Ljubljana. Wie das Webportal "Siol.net" am Montag berichtete, wird der Wiener den Klub in beiderseitigem Einvernehmen verlassen. Die Trennung soll laut zuverlässigen Quellen am Dienstag offiziell werden. Barisic ist seit Anfang September Trainer von Ljubljana.

Unter dem 48-Jährigen ging der Verein in 15 Pflichtspielen nur einmal als Verlierer vom Feld. In der Tabelle liegt Ljubljana dennoch schon neun Zähler hinter Spitzenreiter Maribor auf Rang zwei. Zum Abschluss der Herbstsaison siegten die Hauptstädter am Wochenende bei Nova Gorica mit 3:1. Grund für Barisic' Abgang sollen Unstimmigkeiten mit Olimpija-Präsident Milan Mandaric sein. Der 80-Jährige hatte nach einem 2:6 gegen den NK Aluminij Anfang Dezember angekündigt, sich von einigen Spielern trennen zu wollen.

(APA)