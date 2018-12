Londoner Lockrufe erreichen Grillitsch

Florian Grillitsch steht womöglich vor einem Wechsel in die Premier League. Arsenal und Tottenham sollen sich für den Mittelfeldspieler interessieren, berichtet die "Bild"-Zeitung. "Dass Flo mit seinen starken Leistungen im Blickfeld von Top-Klubs steht, ist kein großes Geheimnis. Aber er fühlt sich in Hoffenheim wohl und hat noch Ziele mit der TSG. Alles Weitere wird man sehen", wird Berater Thomas Böhm in dem Bericht zitiert.

Grillitsch kam im Sommer 2017 ablösefrei von Bremen zu Hoffenheim. In bisher 47 Pflichtspielen traf der ÖFB-Teamspieler für die TSG dreimal und bereitete ebenso viele Tore vor.

(red)