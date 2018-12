Champions League: Bayern gegen Liverpool

Bayern München erwartet mit Liverpool ein echter Härtetest im Achtelfinale der Champions League. „Glücksfee“ Luis Garcia, 2005 selbst aktiv beim „Wunder von Istanbul“ der Reds dabei, öffnete bei der Auslosung in Nyon die letzte Kugel mit dem deutschen Rekordmeister. „Das ist ein Brocken. Liverpool ist die Mannschaft der Stunde. Da muss man zwei gute Tage haben“, sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Ob ÖFB-Legionär Maximilian Wöber mit Ajax Amsterdam gegen Real Madrid spielen darf, wird sich erst am 10. Jänner entscheiden. Dem Verteidiger drohen nach dem Ausschluss im letzten Gruppenspiel zwei Spiele Sperre. Aus rot-weiß-roter Sicht verspricht die Paarung Gutes für die Uefa-Fünfjahreswertung: Sollte Ajax als letzter niederländischer Europacup-Vertreter mit zwei Niederlagen ausscheiden, würde bereits ein Remis von Salzburg oder Rapid in der Europa League genügen, um Platz elf zu erobern. Damit wären Österreichs Meister 2019/20 fix in der CL-Gruppenphase, und der Vizemeister in der dritten CL-Qualifikationsrunde und damit schlechtestenfalls in der EL-Gruppenphase gesetzt, sofern sich die jeweiligen Bewerbssieger über die nationale Liga qualifizieren. Zudem hätte auch der Cupsieger den Startplatz in der EL-Gruppenphase sicher.

Die Paarungen im Überblick: