Manchester United entlässt Trainer Mourinho

José Mourinho ist nicht mehr Trainer von Manchester United. Der englische Fußballklub reagiert damit auf die bislang schwache Saison in der Premier League, der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt nach der 1:3-Niederlage gegen Liverpool am Wochenende 19 Punkte. "Der Klub dankt Jose für seine Arbeit und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft", hieß es in der Aussendung.

Darin hieß es weiters, dass bis Sommer ein Interimstrainer bestellt wird, während die Suche nach einem Nachfolger läuft. Laut "Sky Sports" handelt es sich um Ex-Profi Michael Carrick, der von 2006 bis Sommer 2018 für United spielte. Seit Sommer arbeitete er als Assistenztrainer unter Mourinho.

(red)