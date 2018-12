Vienna verpflichtet Ümit Korkmaz

Der Ex-Nationalteamspieler Ümit Korkmaz spielt ab sofort für die Vienna. Der 33-Jährige unterschrieb bis Sommer 2020. Der in Wien geborene Österreicher mit türkischen Wurzeln wechselt vom FC Mauerwerk, unter Hans Kleer Herbstmeister und Titelanwärter in der Regionalliga Ost, auf die Hohe Warte. Bei der Vienna soll er mit seiner Routine (295 Spiele als Profi mit 39 Toren) für Schwung in der Offensive sorgen und mithelfen, das Comeback der Vienna zu unterstützen.

Gerhard Krisch, General Manager First Vienna FC 1894: "Es freut uns sehr, dass sich Ümit Korkmaz für die Vienna entschieden hat. Mit seiner Erfahrung und seiner professionellen Einstellung wird er unsere sportlichen Ziele und auch die Weiterentwicklung unsere Talente unterstützen."

(red)