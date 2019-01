Transfer-Ticker: Dabbur möchte Salzburg verlassen

Red Bull Salzburg könnte laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" vom Mittwoch ohne Toptorschütze Munas Dabbur ins Frühjahr starten. Der Teamstürmer habe in seiner israelischen Heimat dem Sportportal "One" von seinem unmittelbar bevorstehenden Abschied aus Salzburg erzählt. "Ich werde Red Bull in den nächsten zwei Wochen verlassen", wurde Dabbur zitiert.

"Ich hatte eine tolle Zeit in Österreich, aber jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel meiner Karriere zu beginnen", betonte der 26-Jährige, der derzeit seinen Urlaub bei seiner Familie in Israel verbringt. Wohin er wechseln werde, verriet Dabbur in dem Gespräch nicht, sagte aber, er habe "ein tolles Angebot von einem großen Klub der Welt".

Auf APA-Anfrage bei Red Bull Salzburg hieß es am Mittwoch erwartungsgemäß, dass der Klub solche Gerüchte nicht weiter kommentiere. Fakt ist, dass Dabburs Vertrag beim überlegenen Tabellenführer, der erneut in der K.o.-Phase der Europa League steht, noch bis Sommer 2021 läuft.

Bayern verplichten Weltmeister Pavard

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München verpflichtet erwartungsgemäß Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart. Wie Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Mittwoch im Trainingslager in Doha bekanntgab, unterschrieb der 22-jährige Franzose einen ab Sommer gültigen Vertrag über fünf Jahre.

"Das ist ein junger Spieler, der Weltmeister ist. Wir sind sehr froh und stolz", sagte Salihamidzic über den Verteidiger. Pavard kann Stuttgart dank einer Ausstiegsklausel für eine Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro verlassen.

WAC und Hartberg leihen Salzburg-Talent aus

Der WAC, der als Vierter der Fußball-Bundesliga überwintert, ist am Dienstagvormittag mit einem Neuzugang in die Saisonvorbereitung gestartet. Sekou Koita kommt leihweise vom Serienmeister Red Bull Salzburg ins Lavanttal. Der 19-jährige Offensivmann aus Mali wurde bis Saisonende ausgeliehen, teilten die Wolfsberger in einer Aussendung mit. Koita war im Herbst Kooperationsspieler beim FC Liefering.

"Koita ist ein sehr talentierter und dynamischer Spieler, der uns in der Offensive helfen kann. Wir werden ihn sofort in die Mannschaft integrieren und ihn in der Vorbereitungszeit an unser Spiel heranführen", erklärte Trainer Christian Ilzer, der bis auf Marc Andre Schmerböck (Kreuzbandriss), Nemanja Rnic, Sasa Jovanovic (beide reisen am Dienstagnachmittag an) und Michael Sollbauer (familiäre Gründe) alle Kaderspieler beim Trainingsauftakt zur Verfügung hatte.

Koita absolvierte bisher 15 Spiele für den FC Liefering in der 2. Liga. Dabei erzielte er zwei Treffer und sorgte für drei Torvorlagen.

Der TSV Hartberg hat zuvor die Verpflichtung von Mohamed Camara bekannt gegeben. Der zentrale Mittelfeldspieler aus Mali wird von Red Bull Salzburg bis Saisonende ausgeliehen, wie die beiden Fußball-Bundesligisten vermeldeten. Der 19-jährige Camara spielte im Herbst beim FC Liefering in der 2. Liga, wo er in 14 Meisterschaftsspielen zwei Tore schoss.

Camara wird bei den Hartbergern seinen Landsmann Youba Diarra ersetzen, der mit einem Kreuzbandriss langfristig ausfällt. Der Leihvertrag zwischen dem Aufsteiger und Salzburg wurde deshalb aufgelöst, der 20-Jährige wird seine Therapie beim Meister fortsetzen. Hartberg hatte im Mittelfeld nicht nur durch die Verletzung von Diarra Handlungsbedarf. Der ursprünglich bis Saisonende von Sturm Graz ausgeliehene Ivan Ljubic wurde von den Steirern am Montag vorzeitig zurück nach Graz geholt.

AC Milan kauft in Brasilien ein

AC Milan hat den Brasilianer Lucas Paqueta von Flamengo Rio de Janeiro verpflichtete. Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler unterzeichnete beim Serie-A-Klub einen Vertrag bis Sommer 2023. Die Ablösesumme soll sich auf 35 Millionen Euro belaufen. Paqueta hatte im vergangenen September sein erstes Länderspiel für die Selecao bestritten.

LASK holt Verstärkung vom Stadtrivalen

Der LASK hat den ersten Transfer im Winter vermeldet. Vom Zweitliga-Zweiten Blau Weiß Linz stößt der defensive Mittelfeldspieler Stefan Haudum zum Tabellen-Zweiten der Bundesliga. Der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2021, wie die Athletiker am Freitag bekannt gaben. Haudum stand im Herbst für Blau Weiß in allen 15 Runden auf dem Spielfeld.

"Stefan ist ein junger, oberösterreichischer Spieler, der in der Defensive universell einsetzbar ist und insbesondere mit seiner Spielintelligenz beeindruckt", sagte LASK-Trainer Oliver Glasner über den Transfer. Die Linzer hatten im zentralen Mittelfeld Handlungsbedarf, da mit Dogan Erdogan künftig nicht mehr geplant wird.

Rapid hat einen Stürmer im Visier

Rapids Sportdirektor Fredy Bickel kündigte bereits an, ein bis zwei Neuverpflichtungen "eher im offensiven Bereich" tätigen zu wollen. Interesse besteht offenbar an Vakoun Issouf Bayo (21) vom slowakischen Erstligisten Dunajska Streda. Der Ivorer erzielte in 23 Pflichtspielen 18 Treffer und ist heiß begehrt: Celtic Glasgow soll bereits zwei Millionen Euro geboten haben, auch Parma und Galatasaray haben angeblich Interesse bekundet.

Salzburg gibt ÖFB-Talent an Bremen ab

Meister Salzburg hat Talent Romano Schmid an den deutschen Bundesligisten Werder Bremen abgegeben. Der 18-jährige Nachwuchs-Teamspieler wurde von den Norddeutschen am Donnerstag unter Vertrag genommen, soll aber gleich wieder weiterverliehen werden. Bei Salzburgs Profis war Schmid nach seinem Transfer von Sturm Graz im Spätsommer 2017 praktisch überhaupt nicht im Einsatz.

Schmids Betätigungsfeld war zumeist der FC Liefering. In der 2. Liga kam der Steirer aber im Herbst aufgrund von Verletzungen ebenfalls nur wenig zum Spielen. Nur sechs Ligaeinsätze bis Anfang Oktober konnte Schmid absolvieren. Werder sicherte sich nun aber die Dienste des Mittelfeldmannes. Als Ablösesumme wurde eine Million Euro kolportiert.

Spielpraxis soll Schmid vorerst woanders sammeln. "Wir freuen uns, dass wir ihn verpflichten konnten, möchten ihn aber auch direkt für 18 Monate weiter verleihen, damit er auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln kann. Die Niederlande könnten dafür eventuell ein interessanter Markt sein", erklärte Frank Baumann, Werders Geschäftsführer Fußball. Über die genaue Laufzeit des Vertrags für den U19-Internationalen machten die Bremer keine Angaben.

Chelsea holt Pulisic um 64 Mio. Euro

Borussia Dortmunds Angreifer Christian Pulisic wechselt zu Chelsea, bleibt dem deutschen Fußball-Bundesligisten aber bis zum kommenden Sommer erhalten. Wie der Herbstmeister am Mittwoch mitteilte, wird der 20-jährige US-Nationalspieler mit sofortiger Wirkung zum Klub aus der Premier League transferiert. Die Briten verleihen den Spieler aber bis zum Ende der laufenden Saison an den BVB.

Die Höhe der Ablösesumme beträgt laut Vereinsangaben 64 Millionen Euro. Eine Leihgebühr für das kommende halbe Jahr wird demnach nicht fällig. "Es war immer Christians großer Traum, in der Premier League zu spielen. Das hat sicher auch mit seiner amerikanischen Herkunft zu tun, und infolgedessen war es uns nicht möglich, seinen Vertrag zu verlängern", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

