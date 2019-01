"Rapidkessel": Wie ein Fanmarsch zur Affäre wurde

Wien. Am Anfang war es ein hitziger Fanmarsch zum Wiener Bundesliga-Derby Austria gegen Rapid. Mittlerweile hat das Ganze das Zeug zur Affäre. Hitzig ist auch die schwelende Debatte um die Verhältnismäßigkeit polizeilichen Handelns. Und um Grundrechte.



Was unter dem Hashtag Rapidkessel auch in sozialen Netzwerken hohe Wellen schlägt, beschäftigt inzwischen das Parlament, den Bundesrat, die Volksanwaltschaft, das Straflandesgericht Wien, das Landesverwaltungsgericht Wien und danach wohl auch noch das Zivillandesgericht Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2019)