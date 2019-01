Roger Schmidt: „China ist doch auch ein Abenteuer“

Roger Schmidt kennt den österreichischen Fußball wie seine Westentasche. Von 2012 bis 2014 war der Deutsche in Salzburg engagiert, führte die Bullen zum Titel und Cupsieg. In seine Ära fällt aber auch das Düdelingen-Hoppala. Seit Juni 2017 arbeitet Schmidt in Peking, führte Guoan zuletzt zum Cupsieg und freut sich auf die asiatische Champions League AFC. Er erzählt über Kultur, Hürden in China, die vor allem auf Sprache, Distanzen und Klima basieren. Er lobt aber auch Herausforderung, wirtschaftlichen Anreiz - und sportliche Anforderugen aus. Und, er erzählt, wieso Marko Arnautovic in der Chinese Super League sehr gut aufgehoben wäre.



Die Presse: Chinas Fußballliga gilt für Spieler wie Trainer aus Europa oder Südamerika als beliebte, weil hoch dotierte Destination. Wie läuft der Transfer ab, in ein so riesiges Land, mit einer ganz anderen Sprache?



Roger Schmidt: Der Wechsel funktioniert wie überall in der Fußballwelt: es geht natürlich alles über Kontakte. Dafür gibt es Spezialisten, für China auch, weil es nicht einfach ist. Es ist eine ganz andere sprachliche Geschichte, ja. Der Fußball ist vergleichbar mit Europa, vom Spiel her, aber nicht vom Niveau. Das Besondere an China jedoch ist, dass es diese Ausländerregelung gibt. Nur vier Legionäre pro Klub erlaubt sind. Und nur drei dürfen in einer Super-League-Partie spielen.



Was meinen Sie mit Niveau?