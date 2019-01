Fußball: Spitzenreiter Dortmund hält Bayern auf Abstand

Borussia Dortmund bleibt auch zum Start der deutschen Fußball-Bundesliga-Rückrunde auf Titelkurs. Der BVB holte sich am Samstag einen glücklichen 1:0-Sieg bei RB Leipzig und liegt damit nach der 18. Runde weiter sechs Punkte vor dem FC Bayern München. Der Belgier Axel Witsel sicherte den Gästen mit seinem Tor in der 19. Minute den erfolgreichen Auftakt ins Frühjahr.

Für Leipzig war es die erste Heimniederlage in dieser Saison. RB bleibt damit Vierter. Die beste Chance auf den Ausgleich ließ Marcel Sabitzer liegen, der in der 74. Minute frei stehend am starken Dortmund-Torhüter Roman Bürki scheiterte. Der eingewechselte Paco Alcacer traf für die Borussen, bei denen Kapitän Marco Reus aufgrund einer am Vortag erlittenen Knöchelblessur verletzt fehlte, danach noch die Latte.

Witsels Treffer fiel nach einer Standardsituation. Nach einem Eckball und einer Kopfballverlängerung von Lukasz Piszczeck drosch der Mittelfeldmann den Ball ins Tor.

(APA)