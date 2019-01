Augsburg bestraft Hinteregger für Trainer-Kritik

Kein Fußballklub duldet es, wenn Spieler öffentlich Kritik üben. Also war nach der Abrechnung von Augsburg-Legionär Martin Hinteregger („Fällt nichts Positives zu unserem Trainer ein“) klar, dass es Konsequenzen geben wird. Wie der Verein mitteilte, muss der Verteidiger eine „drastische Geldstrafe“ bezahlen und wurde zudem vom Mannschaftstraining ausgeschlossen. „Es gehört zu unseren Grundsätzen, dass wir in Augsburg intern sehr kritisch miteinander sprechen, aber nicht in der Öffentlichkeit übereinander“, sagte Manager Stefan Reuter.

Hintereggers Aussagen seien „nicht zu akzeptieren“, der 26-Jährige muss auch „separat trainieren“, hieß es von Vereinsseite. Wie lange, blieb allerdings offen.

Lehmann als Erfolgsmeldung

Augsburg ist seit zehn Ligapartien ohne Sieg und liegt nach 19 Runden mit 15 Punkten nur auf dem 15. Tabellenrang. Der Abstieg droht, wohl auch deshalb griff Hinteregger emotional zu härteren Worten. Der Klub hatte aber auch eine Erfolgsmeldung parat: Der frühere Teamtormann Jens Lehmann wird neuer Assistenztrainer. Der 49-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2020 und soll (den intern längst nicht mehr unumstrittenen) Cheftrainer Manuel Baum im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen. Lehmann hatte bereits bei seinem Exklub Arsenal als Assistenztrainer von Arsène Wenger gearbeitet. „Es ist eine tolle Chance für mich.“

(APA/red)