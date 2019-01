Das Nationalteam spielt wieder in Salzburg vor

Nach sechsjähriger Pause wird in diesem Jahr wieder ein ÖFB-Länderspiel in Salzburg ausgetragen. Am 6. September um 20.45 Uhr kommt es im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels gegen Lettland zum ersten Auftritt des Nationalteams in der Red Bull Arena seit August 2013. Damals hieß der Gegner im freundschaftlichen Aufeinandertreffen Griechenland.

Auch der Austragungsort für das von Burgenland präsentierte EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien am 7. Juni um 20.45 Uhr konnte vom ÖFB fixiert werden. Die Begegnung mit dem südlichen Nachbarn wird im Wörthersee Stadion in Klagenfurt stattfinden. 2018 gastierte die ÖFB-Elf zwei Mal in der Kärntner Landeshauptstadt und konnte Test-Siege gegen Quali-Gegner Slowenien (3:0) und Deutschland (2:1) einfahren.

(APA)