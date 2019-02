Southampton-Fans nach Spott über Sala festgenommen

Beim Premier-League-Spiel zwischen Southampton und Cardiff City (1:2) sind am Samstag zwei Fußballfans festgenommen worden, die mit einer spöttischen Geste auf den Tod des verunglückten Emiliano Sala anspielten. Die beiden Anhänger des Clubs von Trainer Ralph Hasenhüttl ahmten während des Spiels in Richtung Cardiff-Fans ein Flugzeug nach.

Sie seien von der Polizei festgenommen und befragt worden, teilte Southampton mit. "So ein Verhalten hat keinen Platz in unserem Spiel und wird nicht toleriert", erklärte der Verein und kündigte an, die Fans auszuschließen.

Sala war kurz vor seinem Tod aus Frankreich zum walisischen Premier-League-Club Cardiff City gewechselt. Er war auf dem Weg zu seinem neuen Verein, als das Kleinflugzeug mit ihm an Bord vor zweieinhalb Wochen über dem Ärmelkanal abstürzte. Das Spiel gegen Southampton war für Cardiff City das erste seit der Identifizierung der Leiche von Sala. Die Spieler des Vereins trugen beim Aufwärmen Shirts mit einem Foto des argentinischen Stürmers. Vor dem Anpfiff gab es eine Schweigeminute.

(APA/AFP)