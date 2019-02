Fußballrekorde: Jüngster Schütze, ältester Trainer

Paris/London. Frankreichs Fußballmeister Paris SG gewann auch das 14. Heimspiel der laufenden Ligue-1-Saison. Durch das 3:0 gegen Olympique Nîmes baute das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger OSC Lille auf 17 Punkte aus. Titelverteidiger PSG steuert nach dem 22. Sieg im 25. Saisonspiel souverän auf den nächsten nationalen Titel zu.

Im Mittelpunkt steht dabei Stürmerstar Kylian Mbappé, er traf in der 69. und 89. Minute. Für den 20-Jährigen waren das die Saisontreffer 21 und 22. Er ist damit der jüngste Spieler seit 45 Jahren in der französischen Liga, der 50 Treffer erzielt hat. Der Weltmeister hält in seiner jungen Karriere nach 88 Partien bei 51 Ligatreffern.

Alles, nur nicht ÖFB-Trainer

In der Premier League gibt es einen Rekord, da wurde ein Liga-Doyen gefunden. Der frühere Trainer der „Three Lions“, Roy Hodgson, ist mit 71 Jahren und 198 Tagen der älteste Trainer in der Historie der ersten englischen Liga. Mit Crystal Palace gewann Hodgson bei Leicester City mit 4:1. Bislang hielt Bobby Robson seit August 2004 den Altersrekord. Hodgson arbeitet seit 1976 als Trainer, war in Schweden, der Schweiz, Finnland, Italien oder Norwegen engagiert. Auch beim ÖFB war er einst im Gespräch – Gehaltsforderungen und vermutete Trinkgewohnheiten stoppten alle Gespräche jäh.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2019)