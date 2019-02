Der kurioseste Rücktritt im Fußball

Mainz. Samstag, 17:02 Uhr. Wenige Minuten des Fußballspiels Mainz gegen Schalke 04 sind noch zu absolvieren. Nach zwei Toren des ÖFB-Legionärs Karim Onisiwo führen die Gastgeber deutlich, am 3:0-Sieg wird wohl nicht mehr zu rütteln sein. Und dann wurde eine Meldung publik, die kurioser nicht sein kann, die wohl den nächsten Schalker Schwachpunkt offenbarte: Mitten im Spiel gab Manager Christian Heidel aufgrund der blamablen Auftritte der Königsblauen seinen Rücktritt mit Saisonende bekannt. Er läuft mitten in einem Bundesligaspiel davon.

Während die Spieler und ihr Trainer nach Abpfiff nur noch weg wollten, erläuterte der Schalker Sportvorstand in den Stadion-Katakomben ausführlich die Gründe für seinen Rücktritt – den er von der Spielerbank aus in die weite Welt kommuniziert haben muss. Er saß ja um diese Uhrzeit noch bei seinen Angestellten. „Ich glaube, dass ich die Verantwortung tragen muss für die sportliche Situation und ein Zeichen setzen muss. Ich habe immer aus einer Position der Stärke heraus gearbeitet.“

Transferflops, keine Tore

Seit fünf Spielen ist der Champions-League-Teilnehmer in der Bundesliga ohne Sieg, der Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz beträgt nur noch fünf Punkte. „Ich hatte nicht die Hoffnung, dass wir auf Schalke in den nächsten Wochen in Ruhe arbeiten können, wenn ich da bin“, erklärte Heidel. Also gehe er, sobald ein Nachfolger (Klaus Allofs steht in den Startlöchern, auch Ex-Leverkusens Sportdirektor Jonas Boldt) bestellt sei. Wenn es sein muss, auch mitten in der Saison, in einem Spiel. Und: Heidel will nicht eine Abfertigung oder sonst etwas. Er will nur weg.

Natürlich, die Entscheidung hatte er schon früher getroffen und Aufsichtsratschef Clemens Tönnies bereits am vergangenen Montag mitgeteilt. Der habe zwar gestaunt, Heidels Vorschläge aber prompt angenommen. Seine Transfers waren Flops, der Absturz resultiert daraus, auch Trainer Tedesco wackelt und dürfte mit Saisonende im Ruhrpott Geschichte sein.

Die wahre Großbaustelle bei „Königsblau“ ruht im sportlichen Bereich. Schalke enttäuschte auch in Mainz auf ganzer Linie. Dabei hatte Tedesco nach dem 2:3 in der Champions League gegen Manchester City seine Startelf auf vier Positionen verändert. Belebend wirkte sich das nicht aus. Die Hausherren verdienten sich mit Kampfgeist und Laufbereitschaft die Führung, Onisiwo überraschte mit Toren, Laufbereitschaft und Pässen. Dass es an ihm bei der Bestellung des ÖFB-Kaders kein Umhinkommen gibt, ist ob solcher Vorstellung fast logisch.

Schalke ist deutscher Vizemeister, ideenlos, ohne Führungsspieler, und bald ist der Klub der ÖFB-Legionäre Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller auch ohne Manager. Aber ein Ausweg aus dieser Misere ist weiterhin nicht in Sicht. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2019)