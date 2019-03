Ein Déjà-vu für den Trainer von Manchester United

Vor 20 Jahren fand in Barcelona ein legendäres Champions-League Finale statt. Die Bayern trafen auf Manchester United. Mario Basler, der die Münchner früh in Führung gebracht hatte, und Lothar Matthäus hatten bereits das Feld verlassen, als die Engländer in der 90. Minuten ausglichen. Doch das war noch nicht alles. Ein gewisser Ole Gunnar Solskjaer traf in der Nachspielzeit mit einem Rechtsschuss zum 2:1 und stieß die Bayern ins Tal der Tränen. Die United Legende Alec Ferguson, der damals das Team coachte, hatte nach dem Match den Ausspruch "Football, Bloody Hell" getätigt. Manchester United hatte 1999 damit die Champions-League gewonnen.

Ferguson gab 2013 nach 27 Jahren seinen Job als Manu-Trainer auf. In den fünf Jahren nach seinem Abgang verbrauchte der Traditionsverein fünf Trainer, selbst „The Special One“ Jose Morinho blieb letztlich erfolglos. So holte die Vereinsführung im Dezember 2018 einen neuen Trainer nach Old Trafford. Einen, der dort gut bekannt war: Ole Gunnar Solskjaer. Nur als Übergangstrainer wurde er vom norwegischen Verein Molde FK losgeeist, man wollte in Ruhe nach einem Starcoach Ausschau holte. Der ehemalige Stürmer brachte frischen Wind in das einstige Meisterteam, das bereits ins Tabellenmittelfeld der Premier League abgerutscht war. Trotz des Höhenflugs in der Liga durfte man aber auf ein Weiterkommen im Achtelfinale der Champions-League nicht wirklich zu erwarten. Denn mit Paris Saint German stellte sich Team in den Weg, das heuer unbedingt den ganz großen Triumpf in der Königsklasse feiern wollte. Schon im Hinspiel auf der Insel demonstrierten die vom Deutschen Thomas Tuchel trainierten Franzosen ihre Klasse. Nach dem 2:0 Sieg zweifelte kaum einer am Weiterkommen von PSG, zumal die Engländer die Reise nach Paris stark ersatzgeschwächt antreten mussten. Zehn Spieler musste Manchester vorgeben, darunter Stars wie Paul Pogba und Alexis Sanchez.

Nur eine Niederlage unter Solskjaer

Und trotzdem hat das Team von Solskjaer die Franzosen aus dem Bewerb geworfen. Der ehemalige Stürmer Solskaer hatte seiner Elf eine Mauertaktik verordnet, die selbst den Erfindern des italenischen Cattenaccio allerhöchsten Respekt abverlangt hätte. Dreimal kam seine Stürmer vor das Tor des italiensichen Startorhüters von PGS, Gianluigi Buffon. Zwei landete der Ball nach haarsträubenden Einzelfehlern der Franzosen der Ball im Netz. Und dann kam es letztendlich wie der Plan von Solskjaer es vorgesehen hatte. "Wir wollten dafür sorgen, dass wir fünf oder zehn Minuten vor dem Abpfiff nicht mehr als ein Tor zum Weiterkommen brauchen. Und dann mal schauen", erkärte der Norweger. Und Solskaer weiß, wovon er spricht. Schließlich war er vor 20 Jahren einer der Hauptdarsteller in einem Spiel, das erst ganz am Ende entschieden worden war.

Dass dann ein für die Engländer glücklicher Handselfer in der 94. Miunte zum entscheidenden 3:1 führte, passte zum Spiel. PSG war mit über 75 Prozent Ballbesitz die ganze Partie hoochüberlegen, die Engländer konnten dem nur "Furchtlosigkeit" und den "Glauben an sich selbst" entgegensetzen. Aber es reichte für Manchester United. Das ist diese "bloody hell", dürfte sich Sir Alec Ferguson gedacht haben, der in Paris auf der Tribüne saß.

Nun hat United von 17 Spielen unter der Regie von Solskjaer 14 gewonnen und nur ein einziges, das Hinspiel gegen die Pariser, verloren. Dennoch ist offen, ob der Norweger das Traditionsteam auch über den Sommer hinaus betreuen darf. Aber er hat ja eine gute Alternative: Der Trainerposten beim norwegischen Molde FK wird für ihn freugehalten.

(red./herbas)