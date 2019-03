Schalkes eigenwilliges Krisenmanagement

Gelsenkirchen/Wien. Als der FC Schalke 04 mit vier Punkten aus zwei Spielen im Jänner in die Rückrunde der deutschen Bundesliga gestartet war, glaubten viele, das schwache Abschneiden im Herbst könnte im Frühjahr noch vergessen gemacht werden. Doch Fans und Vereinsverantwortliche wurden enttäuscht. Aus den folgenden sieben Partien gab es nur einen einzigen Punkt aus dem Heimspiel gegen Freiburg.

Nichts Zählbares holte Schalke, in der Vorsaison hinter Bayern noch Zweiter, gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Mainz (0:3) oder Düsseldorf (0:4). Trainer Domenico Tedesco war spätestens nach der Heimblamage gegen Aufsteiger Düsseldorf vergangene Woche klar angezählt und Schalke mitten im Abstiegskampf. Dennoch wollte der Aufsichtsrat mit dem neuen Sportvorstand Jochen Schneider, der Christian Heidel nachfolgte – er warf kurioserweise während des Spiels gegen Mainz das Handtuch –, Tedesco im Auswärtsspiel gegen Werder Bremen noch eine letzte Chance geben. Das Spiel ging mit 2:4 verloren, Tedesco aber ist immer noch Trainer von Schalke 04. Es seien Verbesserungen zu erkennen gewesen, Schneider sagte: „Wir wollten eine Trendwende in der Leistung, die haben wir bis zum 1:2 gesehen.“

„Vollgas“ in der Krise

Auch wenn die nackten Zahlen alarmierend sind – Schalke ist nur mehr vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt – ist nach der Niederlage in Bremen so etwas wie Zuversicht eingekehrt. Tedesco hatte mit Rudy, Harit und Mendyl drei Stars aus dem Kader geworfen und mit der Rückkehr des Schweizer Stürmers Embolo die Spielweise weitaus offensiver als zuletzt ausgerichtet.

Die dezenten Lobeshymnen nach der Niederlage wies Tedesco, im Vorjahr noch gefeiert, zurück. „Es geht um Punkte. Und die fehlen uns“, erklärte der 33-Jährige, um sich gleich wieder kämpferisch zu geben. Solange er das Vertrauen habe, gebe er „Vollgas“.

Schalke mag sich zwar wieder etwas mehr Hoffnung machen, eine kleine Schwalbe aber macht noch keinen Sommer. Der Fokus muss eindeutig auf den Verbleib in der Bundesliga gelegt werden. Beim Champions-League-Rückspiel bei Manchester City am Dienstag (21 Uhr) geht es nach dem 2:3 im Hinspiel vorrangig darum, sich anständig von der Königsklasse zu verabschieden und nach Möglichkeit Selbstvertrauen für den Abstiegskampf zu tanken. An ein Weiterkommen gegen die Engländer glaubt ohnehin kaum noch jemand.

Im Bundesliga-Abstiegskampf, der kommendes Wochenende im Heimspiel gegen Champions-League-Aspirant RB Leipzig eine schwierige Fortsetzung findet, wird den Gelsenkirchnern in den kommenden vier bis sechs Wochen definitiv Daniel Caligiuri (Riss des vorderen Syndesmosebandes) fehlen. Zumindest der befürchtete Wadenbeinbruch bestätigte sich nicht.

Kann Schalke Abstiegskampf?

Während der Tabellen-18. Nürnberg (13 Punkte) und der 17. Hannover (14) im Tabellenkeller festzusitzen scheinen, haben Stuttgart (19) und Augsburg (22) zuletzt ansteigende Form bewiesen. Schalke (23) mag von der Papierform her zwar die größere Klasse besitzen, verfügt aber über keine Erfahrung im Abstiegskampf. Wenn es ums Kämpfen, Kratzen und Beißen geht, dann sind Stuttgart und Augsburg wesentlich erprobter.

Schalke muss in den kommenden Spielen vor allem wieder mehr Offensivdrang wie zuletzt in Bremen entwickeln. Embolo kann dabei ein wichtiger Baustein sein, auch Burgstaller. Der 29-Jährige, der in der Vorsaison noch elf Ligatore erzielt hatte, traf in der laufenden Spielzeit erst zweimal – zuletzt am 24. November 2018.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2019)