Austria beendet Leiden unter Letsch

Wien. Was sich nach der blamablen 1:3-Heimpleite am Sonntag gegen Tabellenschlusslicht Altach abgezeichnet hatte, wurde am Montag Wirklichkeit. Austria Wien zog vor dem letzten Spiel des Grunddurchgangs am Sonntag die Reißleine und trennte sich von Trainer Thomas Letsch. Der bisherige Assistent Robert Ibertsberger übernimmt gemeinsam mit dem Rest des Betreuerteams interimistisch, verlautete der Verein. Der Salzburger könnte sich dabei auch für ein längeres Engagement empfehlen, so der Technische Direktor Ralf Muhr, der mit der Suche nach einem Nachfolger beauftragt wurde. Als weitere Kandidaten werden Nestor El Maestro, einst unter Thorsten Fink Co-Trainer und derzeit mit ZSKA Sofia erfolgreich, sowie Ex-Admira-Coach Ernst Baumeister gehandelt.

„Wir sind überzeugt, dass wir eine Veränderung brauchen, um unser Saisonziel, das nach wie vor Qualifikation für einen internationalen Startplatz lautet, zu erreichen“, begründete AG-Vorstand Markus Kraetschmer die Entscheidung. Der Abgang von Letsch ist der achte Trainerwechsel in der laufenden Bundesliga-Saison.

Die Misere nach Stöger

Im Sommer 2019 jährt sich der letzte Meistertitel unter Peter Stöger. Seit 2013 haben sechs Trainer ihr Glück am Verteilerkreis versucht, außer einer Vizemeisterschaft mit 18 Punkten Rückstand auf Salzburg sprang gemessen an den hohen Ansprüchen des Traditionsvereines jedoch viel zu wenig heraus.

Letsch war im Februar 2018 als Nachfolger von Thorsten Fink nach Favoriten gelotst worden. Obwohl der 50-Jährige am Ziel, die Veilchen zur Eröffnung der neuen Generali-Arena in den Europacup zu führen, gescheitert war und die Saison nur auf Rang sieben beendete, wurde sein Vertrag im vergangenen Sommer für zwei Jahre verlängert.

Die abhanden gekommene spielerische Note ist den violetten Fans seit Längerem ein Dorn im Auge, auch die objektive Bilanz von Letschs zwölfmonatiger Trainertätigkeit bei der Austria fällt überaus mager aus: Unter ihm holte die Austria in 33 Bundesligaspielen lediglich 14 Siege bei 15 Niederlagen – ein Punkteschnitt von 1,49, Vorgänger Fink brachte es auf 1,60.

Bereits im Herbst war der Deutsche in der Kritik gestanden, als er von Oktober bis Mitte Dezember nur zwei Siege einfahren konnte. Doch der 6:1-Derbysieg vor der Winterpause festigte seine Position kurzzeitig wieder. Die Kritiker bekamen jedoch nach dem blamablen Aus im ÖFB-Cup gegen den Regionalligisten GAK und dem ernüchternden Frühjahrsstart gegen den Lask wieder Oberwasser. Das 4:2 gegen Hartberg in der Vorwoche blieb jedoch nur eine Verlängerung der Galgenfrist, denn eine positive Weiterentwicklung seit der Übernahme des Traineramtes von Fink war nicht zu erkennen.

Allerdings muss sich auch die Austria-Führung hinterfragen, wieso so lang an einem unerfahrenen Trainer wie Letsch festgehalten worden ist. Der Schwabe hatte vor seinem Austria-Engagement im Profibereich gerade einmal zwei Spiele als Salzburg-Interimstrainer und drei Partien als Cheftrainer bei Erzgebirge Aue vorzuweisen – zu wenig für die Austria, wie sich herausstellen sollte.

In einem Aufwasch wurde auch Andreas Ogris als Trainer der Young Violets freigestellt. Eine Stagnation in der Entwicklung zeige auch hier Handlungsbedarf, so Präsident Frank Hensel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)