Erfolgstrainer Zidane kehrt zu Real Madrid zurück

Zinedine Zidane steht unmittelbar vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Die Klubführung wird heute Abend die Trennung vom bisherigen Trainer Santiago Solari und die Rückkehr des Franzosen bekannt geben, berichtet die traditionell gut informierte spanische Sportzeitung "Marca".

Zidane hat den Klub aus der spanischen Hauptstadt zu drei Champions-League-Titeln in Folge geführt und danach 2018 überraschend seinen Abschied verkündet. Sein Nachfolger Julen Lopetegui konnte daran nicht anknüpfen, unter dessen Nachfolger Solari wurden in den beiden vergangenen Wochen alle Titelchancen verspielt: In Liga und Cup mit Clasico-Niederlagen gegen Barcelona, in der Königsklasse folgte das Achtelfinal-Aus gegen Ajax Amsterdam. Zudem mehren sich die Gerüchte um heftigen Kabinenstreit zwischen einzelnen Real-Stars.

(red)