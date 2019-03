Champions League: Barcelona gegen United im Viertelfinale

Die Auslosung der Viertelfinalspiele in Nyon ergab am Freitag folgende Duelle:

Ajax Amsterdam (NED) - Juventus Turin (ITA)

Liverpool (ENG) - FC Porto (POR)

Tottenham (ENG) - Manchester City (ENG)

FC Barcelona (ESP) - Manchester United (ENG)

Nach zehn Jahren spielen in dieser Bewerbsphase noch vier englische Vetreter mit, dafür steht erstmals seit 2006 kein deutscher Klub im Viertelfinale.

Für das Halbfinale kommt es zu folgenden Paarungen:

Tottenham/Man City - Ajax/Juventus

Liverpool/Porto - Barcelona/Man United

Viertelfinal-Spieltermine sind der 9./10. April bzw. 16./17. April. Das Finale steigt am 1. Juni in Atléticos Wanda-Metropolitano-Stadion in Madrid.

(red)