Niederländer Alex Pastoor neuer Altach-Trainer

Vor zwei Wochen hatte sich Altach von Trainer Werner Grabherr getrennt. Fußball-Bundesligist Altach hat am Montag die Verpflichtung von Trainer Alex Pastoor bekanntgegeben. Der 52-jährige Niederländer tritt die Nachfolge von Interimscoach Wolfgang Luisser an, der künftig wieder als Co-Trainer fungiert. Pastoor ist seit 2001 im Trainergeschäft und kann fast 200 Spiele in der höchsten niederländischen und tschechischen Liga als Cheftrainer vorweisen.

Vorübergehend hatte Co-Trainer Luisser die Altacher Elf mit Unterstützung von Sportdirektor Georg Zellhofer in den beiden Spielen des Grunddurchganges betreut, die allesamt auch verloren gingen.

(APA)