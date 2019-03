Fußball: Zweite deutsche Liga führt Video-Beweis ein

Der Videobeweis kommt ab der neuen Saison auch in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga. Die 18 Clubvertreter beschlossen bei ihrer Versammlung am Donnerstag in Frankfurt/Main die Einführung der Technologie. Ab 2019/2020 können strittige Szenen in den insgesamt 306 Spielen der zweithöchsten Spielklasse auf TV-Bildern vom Video-Assistenten in Köln überprüft werden.

(APA)