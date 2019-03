EM-Qualifikation: Polen führt Österreich-Gruppe an

Die ersten zwei Runden der Qualifikationsgruppe G für die Fußball-EM 2020 liefen für Österreich alles andere als gut. Der Favorit Polen legte hingegen einen Traumstart hin. Das Land führt die Gruppe derzeit mit einer makellosen Bilanz an. Dem 1:0 in Wien gegen Österreich ließ die Auswahl von Jerzy Brzeczek am Sonntag einen 2:0-Heimsieg gegen Lettland folgen. Polen steht damit bei sechs Punkten.

Polen musste gegen den Außenseiter lange kämpfen und kam erst im Finish zum Erfolg. Einmal mehr brach Stürmerstar Robert Lewandowski, der in der ersten Halbzeit einmal die Stange traf, in der 76. Minute den Bann. Kamil Glik fixierte den Endstand (84.).

Hinter Polen liegen derzeit Israel und Nordmazedonien mit je vier Punkten in der Tabelle. Im Parallelspiel trennten sich Slowenien und Nordmazedonien 1:1. In Ljubljana ging Gastgeber Slowenien, am 7. Juni in Klagenfurt nächster Gegner der Österreicher, durch Miha Zajc (34.) in Führung. Enis Bardhi glich kurz nach der Pause aus (47.).

Österreich hat nach den ersten beiden Runden noch keinen einzigen Punkt ergattert.

(APA)