Woher nimmt Österreich diese Überheblichkeit?

Österreichs Nationalmannschaft hat Sonntagabend in Haifa ein Stück rot-weiß-rote Fußballgeschichte geschrieben. Die Niederlage in Haifa macht fassungslos, sie ist aber nicht beispiellos. Das ÖFB-Team hat es auch schon in der Vergangenheit verstanden, sich von Zeit zu Zeit zu blamieren. Die Niederlage gegen die Nummer 92 der Weltrangliste gleicht einem Armutszeugnis, sie stellt dem heimischen Fußball ein vernichtendes Zeugnis aus.