Bayern patzt, Dortmund zurück an der Spitze

Dortmund hat in der 27. Runde den Sprung zurück an die Tabellenspitze der deutschen Bundesliga geschafft. Der BVB feierte gegen Wolfsburg dank zweier Tore von Alcácer in der Nachspielzeit (91., 93.) einen 2:0-Sieg. Zuvor hatte sich in der Offensive lang das Fehlen von Kapitän Marco Reus, der bei der Geburt seines ersten Kindes weilte, bemerkbar gemacht.

Bayern kam in Freiburg nicht über ein 1:1 hinaus und rutschte auf Platz zwei zurück. Der Titelverteidiger geriet bei beherzt auftretenden Freiburgern ohne den nach wie vor angeschlagenen David Alaba früh in Rückstand (Höler 3.), ein schöner Seitfallzieher von Lewandowski (22.) – sein 19. Treffer in dieser Bundesliga-Saison – brachte den 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase waren die Bayern zwar klar überlegen, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen.

Bremen rückte dank eines 3:1-Siegs gegen Mainz in die Europacup-Ränge vor, denn bereits am Freitag hatte Leverkusen einen Rückschlag erlitten. Das Werksteam unterlag beim direkten Konkurrenten Hoffenheim 1:4. Belfodil (10., 61.), ein Eigentor von Bender (51.) und Kramarić (79.) ließen die TSG mit ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch (Assist zum 3:1) jubeln, der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich durch Volland (17.) war für Leverkusen zu wenig.

