LASK hat mit dem WAC keine Mühe

Als wäre die Länderspielpause nicht gewesen, hat der LASK mit einem 3:0-Sieg in Wolfsberg am Sonntag seine Hochform prolongiert und den sechsten Sieg in Folge gefeiert. Damit hielten die Linzer den Druck auf Tabellenführer Salzburg konstant und bestätigten ihre Favoritenrolle im Cup-Halbfinale mit Rapid am Mittwoch.

Das Erfolgskonzept der Linzer sollte den Gegnern nach 22 Runden im Grunddurchgang längst bekannt sein, der WAC aber fand ganz offensichtlich kein Mittel gegen die schnellen Tempovorstöße. Das erste Tor resultierte allerdings aus einem Standard – auch die beherrscht der LASK bekanntermaßen –, nach Freistoß von Michorl köpfelte der völlig frei stehende Klauss ein (17.).

Das 2:0 entsprach dann wohl der Idealvorstellung des schnellen Umschaltspiels unter Trainer Oliver Glasner: Nach Ballgewinn setzte sich Joao Victor auf der rechten Seite durch, behielt den Überblick und bediente den mitgelaufenen Ullmann, der direkt ins lange Eck abschloss (30.). Der WAC hatte dem abgesehen von einem unplatzierten Koita-Kopfball (27.) nichts entgegen zu setzen, die hohe Fehlpassquote bei den Kärntnern machte jeglichen Versuch eines Spielaufbau zunichte. Ganz anders der LASK, der nicht lange fackelte und noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte. Nach einem langen Ball setzte sich Joao Victor gegen Sollbauer durch und schoss ein (44.).

Selbst im Schongang die bessere Mannschaft

In Halbzeit zwei jubelte wieder der andere Brasilianer, Hoffenheim-Leihgabe Klauss – dessen Vorfahren väterlicherseits aus Deutschland kommen – traf nach schlechter Abwehr von gleich zwei WAC-Spielern, nahm dabei jedoch die Hand zuhilfe, weshalb der Treffer nicht zählte (63.). Selbst im Schongang fand der LASK noch gute Chancen auf den vierten Treffer vor, doch Goinginger (70.) und Ullmann (75.) vergaben den noch höheren Sieg.

Die Linzer sind damit seit 13 Spielen ungeschlagen, eine solche Serie ist ihnen in der Bundesliga zuletzt vor 40 Jahren gelungen. In der Saison 1979/80 reichte es trotzdem nicht zum Titel – die Austria wurde damals Meister, der LASK Dritter –, heuer scheint in dieser Form und Spiellaune sogar noch mehr möglich zu sein. Aufschluss darüber wird das Gipfeltreffen mit Salzburg am kommenden Sonntag in Pasching geben.

Fehlstart von Sturm

St. Pölten, die große Überraschung dieser Meistergruppe, kam bei Sturm mit 1:0 zum ersten vollen Erfolg nach fünf Spielen. Die Grazer agierten viel zu behäbig und wurden nach 45 schwachen Minuten von ihren Fans mit Pfiffen in die Kabine geschickt. Die aller Abstiegssorgen entledigten Niederösterreicher spielten umgekehrt befreit auf und hätten durch Pak in Führung gehen müssen. Eine abgefälschte Flanke landete beim Nordkoreaner, der so überrascht war, dass er aus kürzester Distanz Siebenhandl anschoss (26.).

In Halbzeit zwei plätscherte die Partie zunächst dahin, ehe St. Pölten auf den Sieg drängte. Fountas sah Keeper Siebenhandl zu weit aus seinem Tor und setzte den Ball von der Mittellinie nur knapp daneben (66.). Wenig später musste der Grieche mit einer Schulterverletzung vom Platz, nachdem Siebenhandl ihn außerhalb des Strafraums grenzwertig vom Ball getrennt hatte. Am Ende wurden die Gäste mit dem Glück der Tüchtigen belohnt: Ein Schuss des eingewechselten Balic wurde unhaltbar abgefälscht und schlug zum 1:0 ein (86.).

