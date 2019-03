In Hütteldorf wurde einmal tief durchgeatmet

Wien. Der Start in die Qualifikationsgruppe ist gelungen, mit dem 3:0-Heimsieg gegen die Admira hat Rapid zudem Selbstvertrauen für das Cup-Halbfinale beim LASK am Mittwoch (20.30 Uhr, live ORF eins) getankt. „Wir hoffen, dass uns der noch eine Brust dazu gibt, aber wir dürfen das Spiel nicht zu hoch bewerten“, erklärte Rapid-Kapitän Stefan Schwab. Schließlich boten die Südstädter eine inferiore Leistung und werden es in dieser Form schwer im Abstiegskampf haben. Als Belohnung gab es für die Hütteldorfer auch die Tabellenführung im unteren Play-off, die die Europacupchance am Leben halten würde. „Auf dem können wir uns nicht ausruhen, es warten neun weitere schwere Aufgaben, die wir mit voller Konzentration angehen müssen“, sagte Torhüter Richard Strebinger.

Neuer Hoffnungsträger in Grün-Weiß ist Aliou Badji. Der 21-Jährige aus dem Senegal erzielte gegen die Admira sein erstes Bundesligator und wusste auch mit körperlicher Präsenz zu überzeugen. Ist der Winter-Zugang der so lang vermisste Torjäger? „Er hat ein gutes Spiel gemacht, mit seiner Hereinnahme ist noch mehr Tempo reingekommen“, lobte Trainer Dietmar Kühbauer. Für Badji bleibt ein Platz in der Startformation sein erklärtes Ziel. „Ich muss geduldig bleiben und weiter hart arbeiten.“

Den Fan-Boykott – der Block West blieb vor der Pause fast leer – kommentierten die Rapid-Spieler nicht groß, auch dass der harte Kern Kapitän Schwab die Block-West-Schleife abnahm, wollte dieser nicht überbewerten: „Sie sind der Meinung, dass wir nicht damit spielen sollen, weil wir nicht im oberen Play-off sind. Damit ist die Geschichte erledigt.“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)