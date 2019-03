Austria geht in der Salzburger Festung unter

Zum Abschluss der ersten Runde in der Meistergruppe feierte Salzburg einen 5:1-Sieg gegen die Austria. Die Mannschaft von Marco Rose blieb damit im 40. Liga-Heimspiel in Folge ungeschlagen und übertraf damit den Rekord von Wacker Innsbruck aus den 1980er-Jahren. Bewerbsübergreifend sind es gar 60 Partien, Rose ist vor Heimpublikum noch nie als Verlierer vom Platz gegangen.

Zum Unterhaltungsfaktor der Partie trug vor der Pause maßgeblich auch die Austria bei. Die Veilchen zeigten sich im zweiten Spiel unter Robert Ibertsberger lange deutlich verbessert: Die vom Neo-Coach eingeführte Dreierkette stand stabil, im Mittelfeld störten Jeggo und Matic kampfbetont die Salzburger Kreativgeister. Nach schönem Prokop-Zuspiel hätte Sax allein vor Torhüter Stankovic die Austria in Führung bringen können, wenn nicht müssen (9.).

Die Dabbur-Festspiele

Ganz ausschalten lässt sich die Offensive des Meisters freilich nie und nach Ballverlust ging es für die violette Abwehr zu schnell: Eine Flanke von Lainer fand im Rückraum Dabbur und der Israeli schoss frei stehend ein (34.). Die Gäste aus Wien steckten nach dem Rückstand nicht auf und kamen mit Unterstützung von Stankovic zum Ausgleich. Der Salzburg-Keeper kam im Luftduell mit Matic zu spät, den fälligen Elfmeter verwandelte Sax sicher zum 1:1 (41.).

Nach der Pause zog Salzburg das Tempo an und Minamino krönte seinen starken Auftritt. Der Japaner setzte sich auf der rechten Seite durch und schloss selbst ins lange Eck ab (47.). Nun wackelte die Austria gewaltig und hatte in Glück, als ein Schoissengeyr-Foul an Gulbrandsen im Strafraum ungeahndet blieb (59.). Schon in der ersten Hälfte hatte der Austria-Verteidiger den Ball im Sechzehner mit der Hand gespielt, im dritten Anlauf kam dann der Elfmeterpfiff: Schoissengeyr brachte Minamino zu Fall, Dabbur verwertete den Elfmeter nach starker Pentz-Abwehr im Nachschuss (75.).

Danach war die Austria zwar um Schadensbegrenzung bemüht, doch Dabbur stellte mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze und einem Lupfer – seine Saisontore Nummer 15 und 16 – den 5:1-Endstand her (86.).

(swi)