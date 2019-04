Abschied einer Wegbereiterin

Wien. Nach fast 14 Jahren ist für Nina Burger der Moment gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen. Das Freundschaftsspiel mit dem Nationalteam gegen Schweden am Dienstag nächste Woche (19 Uhr, live ORF Sport+) in der Südstadt wird das letzte ihrer langen, erfolgreichen Karriere sein. Die ÖFB-Rekordschützin kündigte ihren Rücktritt im Sommer bei einer Pressekonferenz am Montag an, bei der die ÖBB als neuer Sponsor des Frauen-Nationalteams vorgestellt wurden. „Es war eine längere Überlegung. Ich habe es zuletzt körperlich gemerkt, nicht mehr die 100 Prozent erreicht. Damit bin ich selbst nicht zufrieden“, erklärt die 31-Jährige.

Seit vergangenem Jahr hat Burger immer wieder mit Verletzungen und Muskelbeschwerden zu kämpfen, ihren auslaufenden Vertrag beim deutschen SC Sand wird sie deshalb nicht mehr verlängern. „Der Zeitpunkt fühlt sich richtig an“, betont sie, den Platz im ÖFB-Sturm rechtzeitig vor der im Herbst startenden EM-Qualifikation an die nächste Generation übergeben zu wollen. Doch ganz aufhören wird die Rekordnationalspielerin auch nicht. Sie wird ihre Karriere beim Bundesligisten SV Neulengbach ausklingen lassen.

Mehr ÖFB-Tore als Polster

Mit Burger verlieren die ÖFB-Frauen eine absolute Leistungsträgerin. Im September 2005 debütierte die Niederösterreicherin unter Ernst Weber, in bislang 108 Einsätzen hat sie 53 Tore erzielt. Niemand trug das ÖFB-Trikot häufiger und traf öfter – nicht Andreas Herzog (103 Einsätze), nicht Toni Polster (44 Tore). Unter Dominik Thalhammer war sie bis zuletzt als einzige Ü30-Feldspielerin eine Konstante im Kader und entstammt wie Viktoria Schnaderbeck oder Sarah Zadrazil jener Zeit, als es für Fußballerinnen in Österreich kein Zentrum in St. Pölten gab und neben Talent allen voran Wille und Eigeninitiative Karrieren prägten. Von Stolz als Wegbereiterin möchte Burger in der ihr typischen Bescheidenheit nicht sprechen, doch habe sie des Öfteren das Gespräch mit jüngeren Spielerinnen gesucht, um ihnen den Wert der heute vorhandenen Möglichkeiten bewusst zu machen. „Ich weiß, wie es damals war und heute ist und habe zu dieser Entwicklung beigetragen. Das freut mich sehr für die Jungen“, betont sie.

Burger selbst hatte als Kind mit ihren Brüdern im Garten und beim lokalen SV Hausleiten dem Ball nachgejagt, im Fußball fand sie nach dem frühen Tod ihrer Mutter Halt und Geborgenheit. Mit 17 wechselte die Stürmerin zum damaligen Serienmeister Neulengbach, feierte in neun Jahren ebenso viele Ligatitel, sieben Cupsiege und führte den Klub 2014 ins Viertelfinale der Champions League. Beeindruckende 253 Treffer stehen aus diesen Jahren zu Buche, sechsmal sicherte sie sich die heimische Torschützenkrone. All das vollbrachte Burger im Grunde genommen in ihrer Freizeit, denn im Hauptberuf arbeitete sie als Polizistin im neunten Wiener Gemeindebezirk.

EM-Premiere als Highlight

Nach einem halbjährigen Leihgastspiel beim US-Klub Houston Dash wagte Burger 2015 endgültig den Wechsel ins Profi-Lager. Die große EM-Chance mit dem Nationalteam vor Augen wollte auch sie sich noch einmal pushen, das nächste Level erreichen. Sie ließ sich also bei der Polizei karenzieren und heuerte beim SC Sand in der deutschen Bundesliga an. Mit den ÖFB-Frauen bejubelte sie die EM-Premiere 2017 in den Niederlanden, bei der bekanntlich der sensationelle Halbfinaleinzug gelang. Beim Auftaktsieg gegen die Schweiz ging Burger als Schützin des historischen ersten Treffers Österreichs bei einem Großereignis in die Annalen ein – einer der prägendsten Momente ihrer Karriere. „Es gab viele kleinere Erfolge wie die Rekorde, aber die EM und das Tor sind für mich die Spitze des Erfolgs“, sagt sie.

Der erhoffte Traum einer WM-Teilnahme sollte sich für Burger nicht erfüllen, das 109. Länderspiel wird somit ihr letztes sein. Nach vier Jahren in Deutschland freut sie sich auf mehr Zeit mit der Familie und darauf „nicht mehr alles voll und ganz dem Fußball unterzuordnen“. Über ihre berufliche Zukunft hat die 31-Jährige im Detail noch nicht entschieden, dem Fußball möchte sie jedenfalls treu bleiben. „Ich mache Trainer-Ausbildungen und könnte mir etwas im Bereich Fitness- oder Mentalcoaching vorstellen.“



