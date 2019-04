Salzburg bleibt weiter auf Meisterkurs

Salzburg. Salzburgs israelischer Teamstürmer Munas Dabbur hat zum Start der Meisterrunde Austria Wien beim 5:1-Heimsieg mit einem Viererpack quasi im Alleingang abgefertigt. Dabei waren die Wiener eine Halbzeit lang ebenbürtig. „Die Austria war in der ersten Halbzeit ein unangenehmer Gegner“, analysierte Salzburg-Trainer Marco Rose. In der zweiten Hälfte sah er eine „bärenstarke Leistung“ seiner Elf.

Mit dem Sieg konnten die Salzburger auch ihren Vier-Punkte-Vorsprung gegen den einzig verbliebenen Verfolger Lask, der sich seinerseits beim 3:0 in Wolfsberg keine Blöße gab, halten. Am kommenden Sonntag kommt es in Pasching zum Gipfeltreffen (17 Uhr, Sky). Die Salzburger zeigen Respekt vor den seit 13 Ligaspielen unbesiegten Linzern. „Der Lask ist gefährlich“, warnte Rechtsverteidiger Stefan Lainer.

Zuvor müssen beide Teams noch am Mittwoch im Cup antreten, wo Salzburg auswärts beim Regionalligisten GAK (18 Uhr, ORF eins) die von der Papierform her einfachere Aufgabe hat. Der Lask trifft zu Hause auf Rapid (20.30 Uhr, ORF eins).

[PCC67]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2019)