Grindel tritt als DFB-Präsident zurück

Reinhard Grindel tritt mit sofortiger Wirkung als Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB) zurück. "Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln in Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr Vorurteile gegenüber haupt- oder ehrenamtlich Tätigen im Fußball bestätigt habe", hieß es in einer persönlichen Erklärung. Darin sprach der 57-Jährige von einem "Fehler, der mir da unterlaufen ist". Er habe keine Gegenleistung für die Annahme des Geschenks erbracht, betonte Grindel.

"Ich hoffe sehr, dass nach der Prüfung durch die Compliance-Beauftragten sicher ein Verstoß gegen Meldepflichten festgestellt wird, aber im Übrigen meine Integrität nicht in Zweifel steht", so Grindel, der ergänzte: "Ich bin tief erschüttert, dass ich wegen eines solchen Vorgangs meine Funktion als DFB-Präsident aufgeben muss, die ich gerne ausgeübt habe, vor allem um dem Amateurfußball in Deutschland Impulse zu geben."

Grindels Stellungnahme endete mit der Bitte um eine "faire Beurteilung" seiner knapp dreijährigen Amtszeit.

