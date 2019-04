Fußballlegende Pele im Krankenhaus

Nach einem Tag in einem Pariser Krankenhaus geht es Brasiliens Fußball-Legende Pele wieder besser. "Alles ist unter Kontrolle. Es geht ihm besser und besser", teilte sein Berater am Donnerstag mit. Wann der 78-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen darf, ist jedoch noch unklar.

Pele war zu PR-Zwecken in der französischen Hauptstadt, dabei traf er auch den französischen Jungstar Kylian Mbappe. Kurz vor der geplanten Rückreise wurde der dreifache Weltmeister dann am Mittwoch wegen einer Harnwegsinfektion in ein Krankenhaus in einem Pariser Vorort gebracht.

Pele und Kylian Mbappe – APA/AFP/FRANCK FIFE

(APA/AFP)