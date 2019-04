Die Millionenshow der Hazard-Brüder

London. Die Familie Hazard ist die derzeit begehrteste Fußballerfamilie Europas. Eden, 28, ist Stürmer beim FC Chelsea und Starspieler in der belgischen Nationalmannschaft. Thorgan, 26, zieht seit 2016 bei Borussia Mönchengladbach im Mittelfeld die Fäden. Hinter den beiden spielen der 23-jährige Kylian und Ethan (15) um ihre Chance. Erfolgreiche Brüderpaare sind auf internationalem Top-Niveau eher die Ausnahme , aktuell spielen die Boateng-Brüder Jerome (Bayern) und Kevin-Prince (Barcelona) eine Rolle. Vor 20 Jahren waren die Niederländer Frank und Ronald de Boer in aller Munde, noch früher die Schalker Kremers-Zwillinge und die Hoeneß-Bruder.

Bereits mit 14 Jahren warEden Hazard aus Belgien Richtung Frankreich gezogen. Es folgte eine Blitzkarriere beim OSC Lille: Mit 17 gab er 2008 sein Debüt in der Kampfmannschaft, kurz darauf folgte sein erster Teameinsatz für Belgien. Mittlerweile hält er bei 100 Länderspielen. 2012 wechselte Hazard für eine Ablöse von 35 Millionen Euro zum FC Chelsea auf die britische Insel, wo der nur 1,73 Meter große Stürmer in 342 Premier-League-Partien 108 Treffer erzielt hat – und aktuell jagt ihn halb Europa.

Ganz oben steht er auf der Wunschliste von Real Madrid. Die Königlichen planen nach dem letztjährigen Ronaldo-Abgang und dem Champions-League-Desaster einen Neustart. Ihr alter und neuer Trainer, Zinédine Zidane, hatte zuletzt die Spekulationen angeheizt, als er sagte, alle Welt wisse, dass er den Linksaußen sehr schätze.

Dreistelliger Millionenbetrag

Real wird wohl eine dreistellige Millionensumme nach London überweisen müssen, um den Belgier von Chelsea loszueisen. Der Klub soll für den 28-Jährigen rund 116 Millionen Euro fordern. Hazards Vertrag läuft 2020 aus - für die Blues geht es darum, möglichst viel Kapital daraus zu schlagen.

Doch Eden wird sich wohl nicht als einziger aus der Hazard-Familie im Sommer eine neue Bleibe suchen. Sein um zwei Jahre jüngerer Bruder Thorgan, der seit fast fünf Jahren bei Borussia Mönchengladbach spielt, wird vom Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund umworben. Laut „Kicker“ soll der Offensivspieler dem Klub bereits sein Wort gegeben haben. Auf eine angebotene Verlängerung seines bis 2020 laufenden Vertrags bei den Fohlen ist er nicht eingegangen. Der 26-Jährige soll etwa 40 Millionen Euro kosten, für Dortmund wäre es der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte.

Auch wenn für Vater Thierry Hazard der Aufstieg der beiden älteren Söhne überraschend kam, war deren Weg vorgezeichnet. Er selbst kickte in Belgiens zweiter Liga, seine Frau Carine spielte gar in der ersten belgischen Frauenfußballl-Liga. „Wir haben die Kinder aber überhaupt nicht in diese Richtung pushen müssen“, behauptet Vater Thierry.(herbas)



[PD7XH]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2019)