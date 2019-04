Champions League: Ajax träumt weiter vom nächsten Coup

Ajax Amsterdam darf weiter vom ersten Halbfinaleinzug in der Champions League seit 1997 träumen. Die Niederländer erreichten im Viertelfinal-Hinspiel gegen Juventus Turin ein 1:1, dass sie auswärts den Aufstieg besiegeln können haben sie bei ihrem Coup gegen Real Madrid eindrucksvoll bewiesen. Für den heimischen Fußball war das Ergebnis ein herber Dämpfer, denn damit schoben sich die Niederlande in der Uefa-Fünfjahreswertung vor Österreich auf Platz elf, womit der voraussichtliche CL-Fixplatz 2020/21 für den heimischen Meister verloren ging.

Bei Juventus war Cristiano Ronaldo rechtzeitig für die Partie fit geworden, blieb die längste Zeit jedoch unscheinbar. Einem Spieler seiner Klasse aber genügen bekanntlich auch einzelne Glanzmomente, einen solchen hatte der Weltfußballer unmittelbar vor dem Pausenpfiff: Nach Flanke von Cancelo stellte er in unnachahmlicher Manier per Kopf auf 1:0 – sein bereits 125. CL-Tor, auf den Tag genau zwölf Jahre nach seinem ersten Treffer. Generell aber konzentrierte sich der italienische Meister vornehmlich auf die Defensive, für die offensiven Akzente sorgte auf der Gegenseite Ajax.

Die junge Mannschaft von Erik ten Hag (Tadic war mit 30 der Älteste) zeigte sich einmal mehr vom klangvollen Namen des Gegners unbeeindruckt, Ziyech (18.) und van de Beek (25.) vergaben jedoch Topchancen auf die Führung. Erst nach Wiederanpfiff belohnte sich Ajax für den starken Auftritt, Neres eroberte selbst den Ball und schloss zum 1:1-Ausgleich ab (46.). Das war das Signal für die Niederländer, die Bemühungen zu intensivieren, klare Chancen aber resultierten daraus nicht mehr. Juventus tauchte nur noch ein einziges Mal gefährlich im gegnerischen Strafraum auf – und wäre beinahe erneut in Führung gegangen. Der Schuss von Costa nach schönem Dribbling ging jedoch nur an die Stange (85.).

Barcelona feiert ersten Sieg im Old Trafford

In Manchester weckte Barcelona mit einer schönen Kombination über Messi und Suarez zum frühen 1:0 (12.), das am Ende als Eigentor von Shaw gewertet wurde, Hoffnungen auf einen fußballerischen Leckerbissen. Mit jeder katalanischen Ballstafette – Barça hatte in den ersten 15 Minuten zehnmal und am Ende fast doppelt so viele Pässe wie United gespielt – aber flachte die Partie weiter ab, den Engländern fehlten die Mittel, um ihr Bemühen in Gefahr umzumünzen und Barcelona war auch mit dem knappen Sieg – dem allerersten im Old Trafford – zufrieden.

(swi)