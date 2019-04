Die Austria unter Ibertsberger: Weiter sieglos in der Meistergruppe

Wolfsberg/Wien. Robert Ibertsberger muss weiter auf seinen ersten Sieg in seiner Rolle als Cheftrainer der Wiener Austria warten. Immerhin haben die Violetten in der dritten Runde der Meistergruppe mit einem 1:1 in Wolfsberg aber ihre Niederlagenserie von vier verlorenen Partien in Folge gestoppt und Neo-Coach Ibertsberger seinen ersten Punkt beschert. Christoph Monschein brachte die Austria in der achten Minute in Führung, Michael Liendl gelang wenig später mit seinem zehnten Saisontreffer der Ausgleich für den WAC (21.), beide Tore fielen aus nicht ganz unstrittigen Foul-Elfmetern.

Bitter für die Austria: Stürmer Bright Edomwonyi schwächte sein Team durch eine unnötige Gelb-Rote Karte schon in der 38. Minute. Das Fehlverhalten des Nigerianers mit einer Reklamation und einem Frustfoul innerhalb von drei Minuten löste bei Ibertsberger Enttäuschung aus. „Ich dachte, diese Undiszipliniertheiten wären Vergangenheit“, sagte der Austria-Coach. Im achten Pflichtspiel im Frühjahr mussten die Wiener zum vierten Mal in Unterzahl agieren.

„Intern besprechen“

Im Lavanttal sah Ibertsberger seine Elf in der Folge zumeist in der Defensive. „Wir hätten mehr vorgehabt, aber mit einem Mann weniger bin ich mit dem 1:1 zufrieden. Wir waren bis zum Ausschluss im Vorteil, die Gelb-Rote war eine Situation, die man so nicht lösen darf. Das werden wir intern besprechen.“ Auch ein Ende der Wiener Torflaute ist weiterhin nicht in Sicht. Nur zwei Treffer gelangen der Austria in den bisherigen vier Partien unter Ibertsberger, beide resultierten aus einem Elfmeter.

Am Ende brachten die Gäste in Wolfsberg einen glücklichen Punkt ins Trockene. Ein Volley von WAC-Linksverteidiger Lukas Schmitz nach einem Liendl-Eckball streifte an der Stange vorbei (56.). Ibertsberger zeigte sich zumindest von der Mentalität seiner Spieler angetan.

Für den Salzburger war die Reise nach Kärnten eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Der 42-Jährige war in der Saison 2017/18 zuerst Ko-Trainer und nach der Ablöse von Heimo Pfeifenberger als Cheftrainer in Wolfsberg tätig, bevor er im Sommer als Ko-Trainer zur Austria stieß und dort vor vier Wochen den entlassenen Chefcoach Thomas Letsch beerbte.

Rapid im Aufwind

In der Qualifikationsgruppe hat Rapid mit dem 2:1-Heimsieg gegen Mattersburg seine Siegesserie prolongiert. Vier Erfolge en suite waren den Hütteldorfern in dieser Saison zuvor überhaupt noch nie gelungen. An der sportlichen Front ist mit Rang eins im ungeliebten unteren Play-off und fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Mattersburg einigermaßen Ruhe eingekehrt. Auch die beiden Chancen auf einen Europacup-Startplatz in der kommenden Saison leben.

Für Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer hat der Cupsieg dabei Priorität. Er will die Bundesligasaison, die mit dem Nichterreichen der Meistergruppe völlig danebenging, mit dem Sieg in Klagenfurt am 1. Mai gegen Red Bull Salzburg in den Hintergrund rücken und so den direkten Einzug in die Europa-League-Gruppenphase schaffen. „Wenn wir das Cupfinale gewinnen, ist der siebente Platz für'n Hugo“, sagte der 48-Jährige. In Klagenfurt kann er mit starker Unterstützung des grün-weißen Anhangs rechnen, zumal für die Partie im Wörthersee-Stadion am ersten Tag des geschützten Vorverkaufs für Mitglieder und Abonnenten schon 6000 Tickets abgesetzt wurden.

Außerdem kommen die Hütteldorfer immer besser in Form. Ein Auftritt wie zuletzt nach dem Seitenwechsel gegen Mattersburg gibt Zuversicht. „Da hat man gesehen, dass die Spieler unglaublich gut Fußball spielen können“, erklärte Kühbauer. Dazu beigetragen habe auch eine Videoanalyse in der Halbzeit, nach der der Spielaufbau erfolgreich geändert und bis zum Schlusspfiff auch konsequent umgesetzt wurde. Zum Matchwinner avancierte der 26-jährige Christoph Knasmüllner mit einem Tor und einer Vorlage. (herbas)

