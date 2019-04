Fast-Meister PSG blamiert sich mit einem 1:5 bei Lille

Paris Saint-Germain hat auch den zweiten Matchball zum achten Meistertitel der Clubgeschichte verspielt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel schlitterte am Sonntag im Spitzenspiel bei Verfolger Lille in ein 1:5-Debakel. Ein Remis hätte angesichts eines Vorsprungs von 20 Punkten gereicht, doch nun muss am Mittwoch in Nantes ein neuer Anlauf genommen werden.

Sind die Pariser in der Meisterschaft bis vor wenigen Wochen unaufhaltsam vorneweg marschiert, tun sie sich mit dem Titel-Vollzug in Abwesenheit der verletzten Stars Neymar, Edinson Cavani und Angel Di Maria schwer. Nach dem 2:2 zuhause gegen Straßburg vor einer Woche setzte es in der 32. Runde in Lille nach langer Unterzahl die zweite Meisterschafts-Niederlage der Saison.

Durch ein Eigentor von Thomas Meunier geriet PSG nach sieben Minuten ins Hintertreffen. Juan Bernat glich zwar kurz darauf nach einem tollen Pass von Kylian Mbappe aus. Der Spanier dezimierte seine Mannschaft aber mit seinem Platzverweis in der 36. Minute entscheidend. Bernat stoppte seinen Gegenspieler Nicolas Pepe als letzter Mann regelwidrig.

(APA/sda)