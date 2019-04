Leipzig feiert den nächsten Meilenstein

Hamburg. Ausgelassen feierten die Leipzig-Spieler vor über 4000 mitgereisten Fans in Hamburg, mittendrin die beiden ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Konrad Laimer, die beim 3:1-Halbfinalerfolg gegen den HSV über die volle Spielzeit auf dem Platz standen. Zum ersten Mal steht der Klub im Finale des DFB-Pokals – ein Meilenstein in der erst zehnjährigen Vereinsgeschichte. Yussuf Poulsen (12.), ein Eigentor von Vasilije Janjicic (53.) und Emil Forsberg (72.) besiegelten den Aufstieg, der klar unterlegene HSV kam nach einem Fehler von Kevin Kampl nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Bakery Jatta (23.).

Wesentlichen Anteil daran hatte ein Spieler, der trotz seiner erst 24 Jahre der am längsten dienende Leipziger ist. Torschütze Poulsen war schon dabei als RB 2014 von der dritten Leistungsklasse in zweite aufstieg. Seit der Ankunft in der Bundesliga 2016 hat der Däne in drei Saisonen in 111 Spielen mit 29 Toren und 21 Assists gepunktet. Nach dem Spiel durfte er den Leipziger Anhang bei „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ mit dem Megafon dirigieren.

Vom Mitläufer zum Anführer

Dabei sei Poulsen in seiner Jugend nicht der Spieler gewesen, „bei dem alle gesagt haben: Der wird Profi, der wird sich im Ausland behaupten können“, gestand der inzwischen 37-fache dänische Internationale kürzlich in einem Interview mit dem deutschen Fachmagazin „Kicker“. „Unseren Jahrgang haben sie in Dänemark den goldenen Jahrgang genannt, aber mich zählten sie nicht dazu. Ich war in der Truppe, aber auch nicht mehr. Und heute bin ich aus diesem Jahrgang der Spieler mit den meisten Einsätzen im A-Nationalteam“, begründet Poulsen den Stolz auf seine Karriere. In der aktuellen Spielzeit hält der Mittelstürmer unter Ralf Rangnick bereits bei 19 Treffern.

Sportdirektor Rangnick, der im Überbrückungsjahr bis zur Übernahme von Julian Nagelsmann im Sommer, auch an der Seitenlinie steht, ist der große Macher in Leipzig. Der Trainer zieht den Hut vor seinem Team. „Wenn du im dritten Bundesliga-Jahr die Chance hast, einen Titel zu gewinnen, sagt das alles aus“, befand der 60-Jährige stolz und zählte auf: In drei Jahren Bundesliga dreimal für den internationalen Wettbewerb qualifiziert und zweimal sogar für die Champions League.

An diesem auch mit Red-Bull-Millionen finanzierten, kometenhaften Aufstieg haben ebenso ehemalige Salzburg-Spieler ihren Anteil, gleich fünf davon standen im Cup-Halbfinale auf dem Platz. Nicht nur in der Zeit von 2012 bis 2015, als Rangnick die Red-Bull-Klubs in Salzburg und Leipzig dirigierte, wurden zahlreiche Leistungsträger zum großen Schwesternklub nach Deutschland transferiert. Erst im Winter wechselte mit Amadou Haidara ein Salzburger Fixposten die Seiten, Neo-Teamspieler Hannes Wolf folgt im Sommer. (herbas)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2019)