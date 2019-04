Salzburg vergibt den ersten Matchball

In Wolfsberg war alles vorbereitet für die zehnte Titelfeier Salzburgs in der Red-Bull-Ära, doch zu jubeln gab es nach einer 1:2-Niederlage beim WAC erst einmal nichts. Sollte der LASK in der Abendpartie (17 Uhr) in Graz allerdings ebenfalls nicht punkten, würde die Meisterschale mit Verspätung doch noch in die Mozartstadt wandern.

Im Hinblick auf das Cupfinale gegen Rapid am Mittwoch setzte auch Salzburg-Trainer Marco Rose auf Rotation, veränderte die Startelf an fünf Positionen. Das Salzburger Werk kam nie ins Laufen, die Kärnter machten sich hingegen die Gunst der Stunde zur Nutze. Einen weiten Pass verlängerten Liendl und Koita ideal in den Lauf von Friesenbichler, der elegant zum 1:0 für den WAC abschloss (35.).

Allen voran Salzburg-Leihgabe Koita war ein steter Gefahrenherd, scheiterte mit einer Topchance an Stankovic (54.), unmittelbar darauf traf Wertnitznig die Latte (56.). Mit dem zweiten Schuss auf das Tor kamen die Gäste aber zum Ausgleich, der eingewechselte Gulbrandsen stellte nach schöner Aktion auf 1:1 (66.). Im Gegensatz zum Mittwoch aber gelang die finale Wende nicht mehr, stattdessen besiegelte Ritzmaier mit seinem ersten Bundesliga-Tor die zweite Saisonniederlage der Salzburger (72.).

Im sechsten Anlauf gelang der Austria der erste Sieg in der Meistergruppe. Gartler brachte die Niederösterreicher aus einem Elfmeter in Führung (28.), Grünwald sorgte für den Ausgleich (55.). Der violette Siegtreffer war ein Kuriosum für sich: In der Schlussminute scheiterte Turgeman zunächst mit einem Elfmeter an SKN-Keeper Riegler, über mehrere Stationen aber kam der Ball wieder zum Israeli und sprang von dessen Schienbein über die Linie (94.).

(red)