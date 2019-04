Schnaderbeck bejubelt mit Arsenal den Titel

ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck hat sich mit Arsenal den englischen Meistertitel gesichert. Die Londonerinnen gewannen in Brighton 4:0, die Steirerin wurde in der 70. Minute eingewechselt. Vor dem direkten Duell in der letzten Runde hat Arsenal vier Punkte vor Manchester City.

Für die ÖFB-Legionärinnen bei Bayern München kam das Aus in der Champions League beim FC Barcelona. Die Katalaninnen gewannen am Sonntag das Semifinal-Rückspiel gegen die Bayern-Frauen vor eigenem Publikum mit 1:0. Schon das Hinspiel hatte 1:0 für Barca geendet.

(red)